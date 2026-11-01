China cumplió su amenaza, después de que los partidos de LaLiga española desaparecieran de las pantallas de la televisión oficial, en una medida que afectó al Real Madrid y a su estrella francesa Kylian Mbappé.

La cadena de televisión oficial china (CCTV) no emitió ayer sábado ningún partido de LaLiga española, después de haber suspendido la emisión de sus encuentros desde el pasado lunes, a raíz de las declaraciones de Kylian Mbappé sobre una imagen satírica relacionada con el líder chino Mao Zedong, mientras la plataforma Migu continuó emitiendo los partidos.

Según el diario español "Marca", no apareció ninguno de los partidos de LaLiga española programados para el viernes y el sábado (Villarreal y Espanyol, Levante y Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Celta de Vigo, Real Betis y Málaga, y Barcelona y Alavés) en los canales de la cadena, ni figuró dentro de su programación oficial.

Asimismo, la lista de partidos de la cadena careció de los encuentros previstos para la tarde del domingo y la madrugada del lunes en horario local, que son Getafe y Sevilla, Racing de Santander y Real Madrid, Elche y Valencia, Athletic de Bilbao y Real Sociedad, además del partido del lunes que enfrenta al Deportivo de La Coruña y al Osasuna.

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La aplicación de la cadena en los teléfonos móviles aún conserva algunos partidos de las jornadas anteriores a la decisión de suspensión, siendo el último de ellos el encuentro entre el Celta de Vigo y el Real Betis del domingo 25 de octubre.

Según el registro de la plataforma, la cadena de televisión oficial china solía emitir uno o dos partidos en cada jornada; sin embargo, no aparece en su archivo ningún partido disputado por el Real Madrid durante la temporada actual ni en la temporada 2025-2026, según lo observado por la agencia de noticias española.

El Real Madrid desaparece de la plataforma Migu

Por el contrario, la plataforma de emisión digital Migu, socio digital exclusivo de LaLiga española en China desde el inicio de la temporada actual y hasta la temporada 2029-2030, mantuvo su programación de emisión de los partidos del fin de semana de forma casi completa.

Parece que la única excepción es la retirada del partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid, que hasta ahora no ha aparecido en la programación de emisión.

La plataforma Migu tampoco muestra ningún partido del Real Madrid de las jornadas anteriores al estallido de la crisis, según lo verificado por la agencia de noticias española.

Al revisar los partidos de los meses de agosto y septiembre, el conjunto blanco no aparece en la lista, mientras que los resultados del resto de partidos siguen estando disponibles, junto con sus resúmenes o la posibilidad de ver los encuentros completos.

Algunos usuarios señalaron a través de las redes sociales, con el inicio de la crisis, que la plataforma había eliminado los vídeos de los goles de Mbappé en el último Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona.

Los detalles de la crisis

La crisis comenzó cuando Mbappé dijo, durante una entrevista periodística, que una de sus imágenes satíricas favoritas mostraba su rostro montado sobre la imagen de un "líder chino", sin mencionar explícitamente el nombre de Mao Zedong, pese a aparecer su imagen en el diseño.

Las declaraciones de la estrella francesa, el martes, provocaron que varias empresas chinas pusieran fin a sus acuerdos comerciales, además de la decisión de la televisión oficial china de suspender la emisión de los partidos de LaLiga española y de los encuentros vinculados al delantero francés, así como de retirar sus anuncios.

Mbappé presentó sus disculpas en francés, chino e inglés, mientras que la Liga de Fútbol Profesional española expresó su pesar por lo ocurrido, y su presidente Javier Tebas envió una carta al grupo de medios chino (CMG), responsable de la cadena de televisión oficial.

La institución mediática estatal anunció, el miércoles, que había recibido a través de la Liga española una carta en la que el club se sumaba a las disculpas y expresaba su respeto hacia China, pero no aclaró si consideraba que la carta era suficiente, ni anunció la fecha de reanudación de la emisión de los partidos.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino evitó, en ese momento, aclarar el destino de las medidas adoptadas contra el jugador y la Liga.