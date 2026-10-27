Un informe periodístico señaló este martes que el Barcelona ha decidido dar un paso sorprendente tras ser multado a raíz de una denuncia del Atlético de Madrid relacionada con el caso de su jugador Julián Álvarez.

El origen del asunto se remonta al interés del Barcelona por fichar al delantero argentino Julián Álvarez, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030 e incluye una cláusula de rescisión valorada en 500 millones de euros, según informaron medios españoles.

El Atlético acusó al club catalán de haber contactado con el jugador e intentar seducirlo pese a la vigencia de su contrato, al considerar que esos contactos se produjeron durante el periodo de protección contractual, que impone restricciones a la negociación con el jugador sin atenerse a las normas que la regulan.

La Federación Española decidió multar al Barcelona con tan solo 602 euros, una sanción calificada de irrisoria.

Por su parte, el diario "Marca" afirmó que el Barcelona se niega a aceptar la multa impuesta por la Federación Española y que no la pagará.

El club catalán considera que la cantidad es "ínfima", pero se niega a pagarla por razones éticas y de principios, pues cree que su actuación fue correcta. El diario "Marca" aseguró que el Barça recurrirá la decisión para anular la multa.

En las oficinas del Barcelona reconocen que la multa es "ridícula": la cantidad es muy pequeña para un club del tamaño del Barça, pero se niegan a pagarla.

No por la cantidad, por supuesto, sino porque creen que no han cometido ninguna falta, y por ello recurrirán la sanción y todas las demás sanciones relacionadas con este caso.

El club catalán sostiene que su contacto con Julián Álvarez fue correcto y que el Atlético de Madrid fue informado directamente de su interés por el delantero.