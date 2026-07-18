Por culpa de Irán... Una antigua estrella del fútbol español pide ayuda a Trump

El exdefensa español Juan Capdevila ha pedido al presidente Donald Trump que le permita entrar en Estados Unidos para ver la final del Mundial entre España y Argentina este domingo.

Según Reuters, el exjugador, campeón del mundo en 2010, relató que le negaron la entrada por haber participado en un partido amistoso con estrellas de La Liga en Irán en 2016.

Lee también

Trump: «Queremos organizar el Mundial sin Canadá ni México... e Infantino ha tomado una decisión magnífica»

Un delantero de la selección española bromeó: «Tendré que darle la mano a Trump para que no me meta en la cárcel».

El exjugador, de 48 años, publicó un mensaje en sus redes sociales pidiendo ayuda al presidente estadounidense.

El exdefensa del Villarreal escribió: «Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos, porque me han denegado la autorización electrónica de viaje».

Este permiso es obligatorio para viajar a Estados Unidos sin visado.

«¿Alguien puede ayudarme? Estoy muy emocionado por estar allí con mis compañeros de 2010 y animar al equipo. No me creo que me vayan a impedir entrar en Estados Unidos y perderme este momento con mis hijos, a quienes les encanta el fútbol».

También mencionó al Ministerio de Deportes español y pidió la intervención del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.