El Chelsea se acercó a asestar un duro golpe a los planes futuros del Real Madrid en el mercado de fichajes, después de quedar a las puertas de contratar al francés Manu Koné, centrocampista de la Roma. Sería el relevo esperado para el argentino Enzo Fernández, quien a su vez está cerca de marcharse al Manchester City.

Según la cadena Sky Sports, el Chelsea está cerca de alcanzar un acuerdo con la Roma para incorporar a Koné a cambio de unos 52 millones de libras esterlinas, en una operación que coincide con la continuidad de las negociaciones entre el club londinense y el Manchester City por la venta de Enzo Fernández.

El informe añadió que el Chelsea ve en el internacional francés la opción ideal para compensar la salida de Enzo, próximo a marcharse al City por una cantidad que ronda los 140 millones de libras esterlinas, mientras que ambos clubes también negocian el traspaso del extremo inglés Jamie Gittens a la Roma en calidad de cedido dentro de las conversaciones.

La importancia de la operación no se limita únicamente al Chelsea, ya que también representa un golpe para el Real Madrid, que sitúa a Koné entre sus principales objetivos para reforzar el centro del campo en el futuro.

De acuerdo con el diario español AS, los ojeadores del Real Madrid siguen al jugador francés desde hace tiempo y estuvieron presentes para observar su nivel con la Roma, después de que entrara en la lista de futbolistas candidatos a reforzar el centro del campo del equipo durante los próximos periodos de fichajes.

El diario señaló que la directiva del club blanco había zanjado su postura de no cerrar ningún fichaje nuevo durante el mercado actual, pero mantuvo abierto el expediente de Koné de cara al futuro, con la previsión de que clubes de la Premier League pudieran moverse para incorporarlo, algo que ya está ocurriendo ahora con el Chelsea.

Koné tiene 25 años y está ligado por contrato con la Roma hasta el verano de 2029. Es uno de los centrocampistas defensivos más destacados de Europa, gracias a su fuerza en la recuperación y en los duelos, su inteligencia en la presión, además de su gran precisión en el pase, ya que su porcentaje de acierto en los pases alcanzó el 90 % en la Serie A durante la temporada pasada.

El jugador también revalorizó sus acciones tras sus fuertes actuaciones con la selección de Francia en el Mundial 2026, cuando suplió la ausencia de Aurélien Tchouaméni y ofreció un rendimiento notable ante Irak, Noruega, Paraguay y Marruecos.

El traspaso de Koné al Chelsea, en caso de completarse, significaría la salida de uno de los principales objetivos futuros de los planes del Real Madrid, en una operación que podría ser una de las grandes sorpresas de las últimas horas del mercado de fichajes veraniego.

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