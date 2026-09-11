En la reedición de la final olímpica de 2021, el vigente campeón de Roland Garros derrotó al ruso Karen Khachanov por 6-3, 7-6 (9-7), 7-6 (8-6).

Al hamburgués le espera ahora como último obstáculo en la final del domingo un ídolo local, bien Ben Shelton o Frances Tiafoe, ante ambos presenta el campeón olímpico de Tokio unos balances sobresalientes, aunque también tendrá que jugar contra los aficionados estadounidenses.

Exactamente 25 años después de los estremecedores atentados terroristas en Estados Unidos, las semifinales estuvieron marcadas por el 11-S. La fecha estaba grabada en la pista dura del Arthur Ashe Stadium, y hubo espectadores que lloraron durante el himno nacional. Después, la pista de Nueva York fue para los protagonistas, que se conocen desde la etapa júnior. Khachanov, que había iniciado el torneo solo como número 50 del mundo, es un "trabajador incansable", dijo Zverev: "Le llamamos el Profesor, lo sabe todo sobre tenis, le tengo un enorme respeto".

Pero Zverev también había estudiado perfectamente al jugador de 30 años. Su potente saque, su físico y su calma le allanaron, ante la mirada de las estrellas de Hollywood Matthew McConaughey y Woody Harrelson, así como del ídolo del fútbol brasileño Ronaldo, el camino hacia su tercera final de Grand Slam en 2026.

Otra vez en tres sets: Zverev, en la final del US Open

Además, Zverev volvió a no ceder un solo set por cuarto partido consecutivo, aunque el ex top-20 Khachanov compitió por momentos de tú a tú y ambos dejaron en el segundo parcial algunos intercambios vibrantes. Boris Becker elogió especialmente la fortaleza física de Zverev, que marca la diferencia en los momentos decisivos. "No por nada es el campeón del mundo en los entrenamientos", explicó en Sporteurope.tv.

Por primera vez en el torneo, Zverev no tuvo que jugar al caer la noche, sino ya por la tarde. El número dos del mundo dijo que ese horario inusualmente temprano "no le favorece", aunque también mostró comprensión hacia los organizadores: en la otra semifinal se enfrentan dos ídolos locales, Shelton y Tiafoe, en plena franja de máxima audiencia en Estados Unidos. Estados Unidos ansía un campeón de Grand Slam en el individual masculino, y el último gran título en el US Open lo logró Andy Roddick en 2003.

Para Zverev, el cambio a un ritmo más temprano también puede acabar siendo una ventaja, ya que la final del domingo comenzará a las 14:00 hora local (20:00).

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Zverev puede coronar su año 2026

Entonces Zverev podrá seguir coronando su año, en el que sin duda también se benefició de las lesiones y de los bajones de forma de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: ningún jugador ganó más partidos en 2026, en Roland Garros puso fin a su persecución casi interminable de un triunfo de Grand Slam, y ahora puede cerrar el año con dos títulos de Grand Slam, algo que Boris Becker logró en 1989 como hasta ahora el único alemán (Wimbledon, US Open).

Además, con una victoria en Nueva York, Zverev también tendría al alcance el número uno del ranking mundial. El líder del circuito, Sinner, renunció a disputar el US Open por molestias en la rodilla derecha; desde su victoria ante Zverev en la final de Wimbledon en julio, el italiano no ha jugado ningún partido y no hay novedades sobre su estado físico. El surtirolés aún tiene que defender más de 3500 puntos hasta el final de la temporada, Zverev solo alrededor de 1000. Si el alemán triunfa el domingo, se colocará a 1810 puntos de Sinner.

Pero antes, Zverev debe volver a dejar atrás con éxito el peso del pasado. En 2020, con 23 años, ya tuvo una mano sobre el trofeo de plata; tras ponerse 2-0 en sets ante Dominic Thiem, a Zverev solo le faltaron dos puntos para el triunfo, pero acabó dejando escapar el partido ante el austríaco en cinco sets.