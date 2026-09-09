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Traducido por

Por Cristiano Ronaldo y Al Hamdan: el Al Nassr copia el mensaje de la afición del Al Hilal a Al Waleed bin Talal

Al Nasr FC vs Abha
Al Nasr FC
Abha
1ª División
C. Ronaldo
A. Al-Hamdan
Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Arabia Saudí
Portugal

La guerra entre los dos rivales continúa

El Al Nassr tomó prestado el mensaje que la afición de su vecino y rival tradicional, el Al Hilal, dirigió al príncipe Al Waleed bin Talal, propietario del "Líder", para dedicárselo a sus dos estrellas: el portugués Cristiano Ronaldo y el saudí Abdullah Al Hamdan.

El Al Nassr venció al Abha por 2-1, en el partido que enfrentó a ambos hoy miércoles en el estadio Al Awwal Park, en la sexta jornada de la Roshn League.

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Tras el final del partido, el Al Nassr publicó, a través de su cuenta oficial en la red social "X", una imagen de Ronaldo y Al Hamdan, autores del gol de la victoria, acompañándola de la frase: "Ni te fuiste ni te echamos de menos".

1ª División
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Esta fue la frase que utilizó la afición del Al Hilal para saludar al propietario del club, el príncipe Al Waleed bin Talal, durante su presencia en el estadio Kingdom Arena, el pasado lunes, para asistir al partido ante el Neom, en la sexta jornada de la Roshn League, que terminó con derrota por 0-2.

Cabe recordar que el Al Nassr, con su victoria sobre el Abha, se colocó en el segundo puesto de la tabla de la liga saudí, solo por diferencia de goles por detrás del Al Hilal, que ocupa el liderato, ya que ambos cuentan con 15 puntos, producto de 5 victorias y una única derrota.

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