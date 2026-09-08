Los preparativos del Arsenal para su partido de la Liga de Campeones de Europa contra el Nápoles, mañana miércoles, se vieron alterados después de que el conjunto londinense quedara atrapado en el caos de los viajes que sacudió los aeropuertos del Reino Unido.

Como consecuencia, el técnico Mikel Arteta se vio obligado a cancelar la rueda de prensa que estaba prevista celebrar antes del partido la tarde del martes, tras el retraso del vuelo del Arsenal a Italia, según el diario inglés "Daily Mail".

Esto se debió a los problemas del control del tráfico aéreo en el Reino Unido, ya que los aviones fueron retenidos en la mayoría de los principales aeropuertos del Reino Unido el martes tras una "avería técnica".

Este problema provocó la cancelación de casi 300 vuelos desde el Reino Unido, lo que afectó a miles de veraneantes, además de a los campeones de la Premier League.

Según los informes, permanecieron en el campo de entrenamiento del club en London Colney mientras esperaban que se resolviera el problema, antes de viajar más tarde al aeropuerto cuando se anunció la nueva hora de su vuelo.

Hacia las 18:30, el Arsenal publicó un vídeo en su cuenta oficial en la plataforma "X" en el que se ve al equipo subiendo a bordo de un avión.

En una actualización emitida la tarde del martes, los Servicios Nacionales de Navegación Aérea (NATS) dijeron que habían identificado un problema en su "sistema de procesamiento de vuelos", y añadieron que "la recuperación llevará algo de tiempo", aunque afirmaron que habían "aplicado una solución".

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