Por Álvarez: el Barcelona recibe una notificación oficial de la denuncia del Atlético y prepara su respuesta

El caso del traspaso del argentino Julián Álvarez ha entrado en una nueva fase, después de que el Barcelona recibiera una notificación oficial de la Federación Española de Fútbol y de la FIFA, a raíz de la denuncia presentada por el Atlético de Madrid contra el club catalán en relación con el jugador.

Según el diario español "Marca", la notificación marca el inicio de la fase oficial de presentación de alegaciones, en la que el Barcelona se prepara para elaborar su respuesta y presentar sus escritos antes de que los organismos competentes estudien el expediente y adopten su decisión final.

El Atlético acusa al Barcelona de infringir el reglamento

El Atlético de Madrid había presentado una denuncia oficial el pasado 30 de junio, acusando al Barcelona de haber mantenido contactos con Julián Álvarez en un periodo no permitido según el reglamento que regula los traspasos de jugadores.

El delantero argentino, de 26 años, está ligado a un contrato con el Atlético de Madrid que se extiende hasta el verano de 2030, mientras que el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, ya había confirmado que el club acudiría a los organismos competentes para defender sus derechos, algo que se tradujo posteriormente en la presentación de la denuncia ante la Federación Española y la FIFA.

El Barcelona se aferra al fichaje de Álvarez

Pese a la crisis legal, Julián Álvarez sigue siendo el principal objetivo del Barcelona en el mercado de fichajes de verano para reforzar su línea de ataque.

El presidente del club catalán, Joan Laporta, había revelado el pasado 13 de julio que el Atlético de Madrid ya había recibido una oferta oficial del Barcelona por el jugador, aunque la directiva del club de la capital rechazó entrar en cualquier negociación sobre su salida, convirtiendo la operación en uno de los expedientes más complicados del mercado este verano.

Los informes señalaron que Álvarez había manifestado, durante la disputa del Mundial, su deseo de vivir una nueva experiencia lejos del estadio "Metropolitano", pero el Atlético de Madrid sigue aferrado a su postura de no desprenderse de sus servicios.

El 10 de agosto, fecha decisiva

Todas las miradas se dirigen al 10 de agosto, fecha fijada para el regreso de Julián Álvarez a los entrenamientos del Atlético de Madrid de cara a la nueva temporada, ya que se espera que la vuelta del jugador desvele su postura definitiva sobre su futuro, en medio del continuo interés del Barcelona por hacerse con sus servicios.

Al mismo tiempo, el club catalán no desea prolongar las negociaciones, pues continúa trabajando en paralelo en otras opciones ofensivas, ante la posibilidad de que la operación por el fichaje del delantero argentino se estanque.