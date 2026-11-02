La llegada de Rodri a las filas del Barcelona este verano ha abierto nuevos horizontes para el entrenador Hansi Flick en el centro del campo del conjunto catalán.

Y pese a que muchos consideraron que el fichaje de Rodri no era necesario, dada la multitud de opciones disponibles, el jugador no necesitó más que algo más de dos meses para imponerse dentro de la fortaleza del Camp Nou.

El diario Sport señaló que, cuando se confirmó la operación, una de las principales dudas era cómo repartiría el técnico alemán los minutos de juego entre los jugadores del centro del campo, que incluye, en caso de que todos estén disponibles, a 8 futbolistas para ocupar 3 posiciones: Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo, Gavi, Bernal, Frenkie de Jong y Fariñas.

Pero Flick no dejó margen para el debate, ya que convirtió al trío formado por Rodri, Pedri y Fermín López en la base del proyecto del Barcelona en su tercera edición.

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Y concedió a Rodri un peso importante en el centro del campo, después de disputar 900 minutos. De hecho, solo le superan en el total de minutos de juego Lamine Yamal, Joan García y Pau Cubarsí.

Flick gestionó con calma el proceso de adaptación de Rodri, después de que llegara al Barcelona tras una pretemporada poco habitual, marcada por la falta de descanso después de la conquista del Mundial por parte de la selección española, además de sufrir dolores de espalda que le obligaron a someterse a una pequeña intervención quirúrgica.

Este contratiempo había afectado a sus primeros días de entrenamientos e hizo que tratar con cautela el proceso de su integración en el equipo resultara de suma importancia. Tras incorporarse al Barcelona, el cuerpo técnico del entrenador alemán elaboró un programa especial para preparar físicamente al fichaje más destacado del equipo esta temporada.

El propio Rodri habló, durante una entrevista con la Cadena COPE, de la magnitud de las exigencias físicas que le impuso su nuevo entrenador, diciendo: «Flick no se parece en absoluto a Guardiola. Pensaba que venía al Barcelona para entrenamientos basados en pases cortos y posesión, pero me sometieron a entrenamientos físicos durísimos, hasta el punto de que dije: ¿a dónde he venido?».

Su incorporación al equipo se produjo de forma gradual. Rodri no entró en la convocatoria del partido inaugural de Liga ante el Elche, que se disputó 5 días después del anuncio de su fichaje. Y en las dos jornadas siguientes, ante el Athletic de Bilbao y el Rayo Vallecano, comenzó ambos encuentros desde el banquillo, y participó durante 27 y 26 minutos respectivamente.

Una polémica gestión de las cargas físicas

El siguiente paso llegó en el estadio de Mestalla, donde disputó su primer partido como titular con la camiseta del Barcelona, durante la aplastante victoria ante el Valencia por cinco goles a cero. Participó durante 62 minutos, y desde entonces no abandonó el once titular en la Liga española.

La única vez que se sentó en el banquillo desde entonces fue en la Liga de Campeones de Europa ante el París Saint-Germain, en la primera polémica relacionada con la gestión del equipo durante la temporada, y ello tras un inicio inmejorable.

Y a partir de los partidos ante el Feyenoord (83 minutos), el Levante (90 minutos), el Racing (61 minutos), el Sevilla (90 minutos), el Getafe (71 minutos), el Galatasaray (90 minutos) y el Real Betis (90 minutos), Rodri se convirtió en el pilar fundamental del equipo para Flick.

Y aquí surge la duda sobre cómo gestiona el entrenador el esfuerzo del jugador. Tras disputar dos partidos completos consecutivos, en dos enfrentamientos que el Barcelona había resuelto prácticamente antes de que transcurriera una hora de juego, tanto en Estambul como en Sevilla, el mediocentro se sentó en el banquillo en el primer gran enfrentamiento europeo de esta temporada, el partido en el que el Barcelona podía asestar un duro golpe al bicampeón de la Liga de Campeones de Europa.

Pero el equipo encajó la primera derrota de esta temporada ante el París Saint-Germain, en un partido en el que Rodri solo participó durante la última media hora.

El club se preocupó de recalcar antes del partido que el jugador no sufría ningún dolor ni problema físico. Es más, Flick aclaró que se trataba de una decisión vinculada a la gestión de las cargas físicas, teniendo en cuenta el enfrentamiento ante el Real Madrid 5 días después.

Y en ese partido, Rodri regresó al once titular y disputó el encuentro completo, pero el Barcelona comenzó el Clásico con la inquietud de un equipo que recibió su primer gran golpe de esta temporada.

Flick repite el mismo planteamiento

La polémica sobre la gestión de los minutos de participación de Rodri volvió a primer plano el pasado sábado ante el Alavés, tan solo una semana después.

En un momento en el que el Barcelona iba ganando por cuatro goles a cero al final de la primera parte, Flick dio minutos de descanso a Pedri (45 minutos), Raphinha (28 minutos) e incluso Lamine Yamal (16 minutos), pero mantuvo a Rodri sobre el terreno de juego hasta el pitido final.

Así, Rodri disputó otro partido completo, pese a que el resultado estaba resuelto desde la primera parte, y ello antes de una semana sumamente complicada que espera al equipo.

Y ahora, el Barcelona se prepara para disputar dos enfrentamientos ante el Aston Villa en el estadio Camp Nou y el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, y ello antes del último parón internacional de este año.

Ambos enfrentamientos tienen una gran importancia, ya que el equipo busca no alejarse del grupo de cabeza en Europa y mantener su posición en el liderato de la Liga española.

Y Rodri será de nuevo un elemento fundamental en ambos partidos, y Flick no podrá aliviar sus cargas físicas, tras el tropiezo del equipo en París y la derrota en el Clásico una semana antes.