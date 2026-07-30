Por 70 millones de euros: una estrella del Real Madrid rumbo a la Premier League

El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con el Fulham por el que Gonzalo García, delantero del conjunto blanco, se marchará al club inglés durante el presente mercado de fichajes estival a cambio de 70 millones de euros.

Según la emisora "Cadena COPE", el Real Madrid conserva una opción de recompra sobre el jugador, que disputó 39 partidos con el primer equipo la pasada temporada y anotó ocho goles, seis de ellos en LaLiga.

Con la salida de Gonzalo, el Real Madrid continúa su trayectoria de generación de ingresos gracias a los jugadores formados en la academia de "La Fábrica" (la cantera del club).

Además de los 70 millones de euros que el club blanco ingresará por el delantero, también ha obtenido beneficios con las ventas de Nico Paz (60 millones de euros), Víctor Muñoz (20 millones de euros), Álvaro Rodríguez (12,5 millones de euros), Rafael Marín (15 millones de euros), Álex Jiménez (12,5 millones de euros), Mario Martín (3,5 millones de euros) y Fran García (4 millones de euros).

Esta será la tercera vez que Gonzalo juegue a las órdenes de Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador del Fulham, ya que ya lo dirigió anteriormente en el filial del Real Madrid y en el primer equipo, y ahora llegará la tercera etapa en la Premier League.

Se espera que este traspaso, una vez oficializado, reavive las esperanzas del joven brasileño Endrick, que aspira a tener una oportunidad en el Real Madrid tras su cesión al Lyon a mitad de la pasada temporada.