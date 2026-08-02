El Paris Saint-Germain presentó una oferta oficial al Parma para hacerse con los servicios del guardameta japonés Zion Suzuki, durante el actual mercado de fichajes de verano.

El periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, señaló que el Paris Saint-Germain presentó una oferta de 33 millones de euros al Parma para incorporar al portero japonés Suzuki.

Añadió que el Paris Saint-Germain aventaja ahora a la Juventus, tras enviar la oferta oficial y ante la disposición del Parma de seguir adelante.

Apuntó que el Saint-Germain presentó también su oferta a Suzuki, y confirmó que la operación está en vías de concretarse.

Cabe recordar que Lucas Chevalier y Matvei Safonov se alternaron en el once titular para proteger la portería del Saint-Germain la temporada pasada, tras la venta de Gianluigi Donnarumma al Manchester City.







