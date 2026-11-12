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El FC Barcelona quiere reforzarse este mismo invierno con el central Ruud Nijstad, del FC Twente, según se informa.

Así lo publica el diario deportivo español Sport. Según el diario, los catalanes quieren volver a intentarlo después de que el pasado verano ya trataran sin éxito de fichar al jugador de 18 años. El primer contacto lo confirmó recientemente el director deportivo del Twente, Erik ten Hag, exentrenador, entre otros, del Manchester United.

Según la información, el entrenador del Barça, Hansi Flick, cuenta con Eric García y Jules Koundé para el puesto de lateral derecho, lo que dejaría una plaza libre en el centro de la defensa. Además de Pau Cubarsí, Gerard Martín y Andreas Christensen, Flick quiere otra alternativa para esa zona, y Nijstad sigue siendo una opción muy interesante para el Barça por su edad, su físico y su capacidad para sacar el balón jugado.

Según una información de Sky, Jonathan Tah, del Bayern de Múnich, también fue una opción durante un breve periodo. Los catalanes preguntaron por la posibilidad de incorporarlo en invierno, ya que el internacional alemán ya no tiene asegurado su puesto de titular junto a Dayot Upamecano en su disputa con Min-jae Kim en el FCB. Sin embargo, tanto Tah como el Bayern de Múnich habrían descartado de inmediato esa posibilidad, por lo que Nijstad vuelve a encabezar la lista de deseos.

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Nijstad procede de la cantera del Twente y, a sus 18 años, ya ha disputado 32 partidos de primera división con el equipo de Enschede. Su contrato vence en 2029, por lo que, según la información, su club pide 20 millones de euros por él. Nijstad forma parte por primera vez de la selección sub-21 de Países Bajos, que, dirigida por el exjugador del Barça Michael Reiziger, se enfrentará a Dinamarca en la repesca para clasificarse para la Eurocopa.