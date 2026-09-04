Eso es lo que informa el diario Bild. Según la información, el jugador de 22 años ya había entrado en el foco de los Citizens en marzo, cuando era su candidato deseado para el centro del campo. Por eso, el City también habría estado dispuesto a pagar 100 millones de euros por Pavlovic, pero él no tenía interés en dejar el Bayern de Múnich y marcharse a Inglaterra.

En el City ya se perfilaba en primavera que el entrenador Pep Guardiola lo dejaría y que Enzo Maresca asumiría su puesto. El italiano también habría intentado personalmente fichar a Pavlovic, aunque sin éxito. Como el internacional alemán descartó categóricamente un traspaso, los ingleses no presentaron ninguna oferta oficial por él.

El Man City renovó por completo su centro del campo en el pasado periodo de traspasos: Rodri (al FC Barcelona), Bernardo Silva (al Real Madrid), Tijjani Reijnders (al Al-Qadsiah) y Nico González (al Newcastle) dejaron el club. Durante mucho tiempo, los Citizens solo pudieron presentar como sustituto a Elliot Anderson (por 135 millones de euros desde el Nottingham), pero poco antes del cierre del mercado también llegaron Ayyoub Bouaddi (por 95 millones de euros desde el Lille) y Enzo Fernández (por 145 millones de euros desde el Chelsea). En total, el City gastó así 375 millones de euros solo en jugadores para el centro del campo.

Getty Images

Aleksandar Pavlovic se formó en la cantera del Bayern y en la pasada temporada disputó 44 partidos oficiales con el FCB. En ellos marcó cuatro goles y dio dos asistencias. Debutó con la selección alemana en junio de 2024 y hasta ahora ha disputado 15 partidos internacionales.