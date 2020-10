Pollo Briseño aconseja a niños a no ser aficionados del Atlas

El zaguero Rojiblanco ya calentó el Clásico Tapatío al sentenciar que los Rojinegros son constantemente los perdedores.

Una edición más del Clásico Tapatío está por vivirse este Apertura 2020. Para calentarlo, Antonio Briseño, defensa de Chivas, aconsejó a los niños que aún no tengan equipo de irle al Rebaño Sagrado y no a si lo que quieren es un equipo ganador.

En conferencia de prensa previo al duelo de la Jornada 14, Briseño habló sobre ambas instituciones. El Pollo, quien perteneció a los Rojinegros, reconoció el agradecimiento que le tiene al Atlas, pero estableció que es un equipo más grande.

"Si quiere ver ganar a su equipo, ver levantar títuos, ver la historia, meterse en libros y ver que ganaron y ganaron títulos, la respuesta es sencilla (Chivas). En Atlas tienen un lema que no lo entenderías, pero lo que entiendo es que a todos nos gusta ganar y si no te gusta, entonces no te gusta el deporte que es para competir y ganar", estableció Briseño.

Sobre enfrentar al equipo para el que alguna vez jugó, Briseño dijo lo siguiente: "Claro que me genera algo especial, me motiva muchísimo más para ganarles, me hace sacar eso que tengo dentro que no sé explicar. En la vida uno va viviendo experiencias diferentes y vas tomando decisiones de lo que te gusta y lo que no. En mi experiencia, me estoy dando cuenta que Chivas es el club más importante y lo que vivo aquí no pasara en nigun otro más, porque es único e irrepetible", puntualizó.