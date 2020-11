Polémico empate de la Real Sociedad; penalti contra el Villarreal tras un córner mal señalado

Oyarzabal logró la igualada desde los once metros, pero la infracción llegó tras un error del colegiado

El duelo entre y empezó con mucha intensidad y los penaltis hicieron acto de presencia en San Sebastián. Gerard Moreno adelantó a los groguets tras un claro derribo de Aritz a Estupiñán.

Apenas pasada la media hora, llegó la jugada de la polémica. Mikel Oyarzabal empató desde los once metros en un penalti que no admite mucha discusión. No obstante, la infracción llegó tras un saque de esquina que nunca debió realizarse, ya que el disparo que acabó en córner no tocó en ningún jugador del Villarreal.

Pese a las protestas, el VAR no pudo entrar a corregir al colegiado, ya que no era uno de los puntos en los que la tecnología puede entrar.