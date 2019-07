Presidente del Napoli empieza a descartar el fichaje de James: "Si tengo que elegir otro jugador, lo haré"

Aurelio De Laurentiis disparó una vez más contra el Real Madrid y su posición de no cederle al colombiano como ya lo hizo con el Bayern Munich.

La novela de James Rodríguez en el mercado de pases sigue al rojo vivo. Hace unas semanas se daba por hecho la llegada del colombiano al , pero cada vez se ve más lejana esta posibilidad, tal cual lo dejó saber este martes el presidente Azzurri, Aurelio De Laurentiis.

"Lo que no entiendo es por qué al Bayern de Múnich, que tiene tres veces nuestro presupuesto, se lo han cedido y a nosotros nos piden 42 millones", apuntó el directivo napolitano contra el en entrevista con LunaTV.

El artículo sigue a continuación

Y es que como informó Goal.com hace unos días, el Madrid no quiere regalar a James , ya que depende de la recaudación de este verano para poder afrontar con garantías el traspaso de Pogba , el objeto de deseo más evidente de los blancos en esta ventana.

"Si James pudiera llegar cedido, nadie diría que no, porque así me permitiría fichar también a otro. Si, en cambio, debo escoger entre él y otro futbolista, que incluso me cuesta más, debo pensar en el otro, porque puede que sea también más joven. Además, también necesitamos a otro jugador que nos garantice 30 goles", sentenció De Laurentiis.

Duras declaraciones del presidente del Napoli que alejan cada vez más al colombiano de y lo acercan más a Madrid, donde está el Atlético al acecho.