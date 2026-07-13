La FIFA designó al árbitro salvadoreño Iván Barton para la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España, este martes.

Le asistirán el salvadoreño David Morán (asistente 1), el nicaragüense Antonio Bobero (asistente 2) y el sueco Glenn Nyborg (cuarto árbitro).

Será su debut en eliminatorias, tras pitar tres encuentros en la fase de grupos: Turquía-Paraguay (expulsó a Miguel Almirón por taparse la boca), Japón-Suecia y Suiza-Colombia (octavos, resuelto en penaltis).

Después pitó Japón-Suecia y, en octavos, el Suiza-Colombia resuelto en penaltis.

Este designación supone un gran salto en su carrera, tras arbitrar tres encuentros en el Mundial 2022, incluido el Inglaterra-Senegal en octavos.