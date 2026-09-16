Antes del partido aplazado Elche-Real Madrid, encuentro terminado 3-2 para el Madrid, Mbappé, Vinicius y Konaté protagonizaron un episodio que ha desatado la polémica en España. A la salida al campo, los dos equipos llevaban una camiseta con un mensaje de apoyo a Ceuta, el enclave español situado en el continente africano golpeado por la crisis migratoria a finales de julio; las dos estrellas del Madrid levantaron la camiseta hasta medio cuerpo, tapando el mensaje "Todos somos caballas (los habitantes de Ceuta, ndr)", mientras que el central francés la sostuvo en la mano. Un gesto que no pasó desapercibido y que desató las críticas contra los tres jugadores.





Las camisetas lucidas por los equipos nacieron de una propuesta de la Asociación de Empresarios Valencianos (AVE), presidida por Vicente Boluda, ya presidente interino del Real Madrid en 2009, entre los mandatos de Ramón Calderón y Florentino Pérez. No todos los clubes de LaLiga se sumaron a la iniciativa. Por ejemplo, el FC Barcelona optó por no participar en el homenaje durante las recientes visitas a los estadios de Elche y Levante, señalan los medios españoles.

No es la primera vez que en España estalla una polémica relacionada con esta iniciativa. El jugador del Real Betis Ez Abde, que juega en la selección de Marruecos, fue objeto de insultos y amenazas en las redes sociales por haber participado en ella. "Se trataba de una camiseta con un mensaje social, en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de la nacionalidad, que estaban atravesando una situación difícil", se defendió Abde tras la polémica.





LA POSTURA DEL REAL MADRID

El Real Madrid intentó restar importancia al gesto de Mbappé, Vinícius y Konaté. Cada uno es libre de llevar la camiseta que prefiera, dijo el club a Mundo Deportivo, subrayando que, a diferencia de lo ocurrido en otros equipos, la camiseta de apoyo a Ceuta fue llevada por la mayoría de los jugadores. Nadie puede ser obligado a llevar una camiseta ni, por el contrario, a no hacerlo; la cuestión es irrelevante, subrayaron las fuentes del Real Madrid.