¡Polémica en el Real Madrid vs. Valencia! ¿Era penalti de Gayá sobre Rodrygo?

El lateral español y el delantero brasileño protagonizaron una de las acciones más comentadas del primer tiempo.

Rodrygo y José Luis Gayá protagonizaron esta noche la primera polémica en el Santiago Bernabéu, escenario del Real Madrid-Valencia de la jornada 13 de LaLiga 2023-24.

Videoresumen del Real Madrid vs. Valencia de LaLiga 2023-24



Con 1-0 en el marcador por el gol de Carvajal, y sobre los 33 minutos de la primera mitad, Rodrygo intentaba recortar a Gayá en el interior de área pero no conseguía superarle. Caía dentro del área pero, según Sánchez Martínez, árbitro del encuentro, no había nada. Tampoco el VAR llamó al colegiado, pero en las redes no fueron pocos los aficionados que vieron penalti en esa acción.

El Real Madrid de Carlo Ancelotti, sin Jude Bellingham y con Brahim Díaz en el once inicial, busca la victoria frente al Valencia para recortar distancias con el líder, el Girona, que más temprano ganó 1-2 en Vallecas al Rayo.