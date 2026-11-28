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Una polémica acción de posible penalti en los últimos minutos del partido contra el Hamburgo dio mucho que hablar en el Bayern.

Luis Diaz, que había entrado desde el banquillo, irrumpió a gran velocidad en el área rival durante el descuento y cayó al suelo. Hubo un ligero contacto con Martin Adeline, del Hamburgo. Sin embargo, el árbitro Bastian Dankert dejó seguir el juego. Por tanto, no hubo revisión del VAR, para gran disgusto del banquillo del Bayern, encabezado por el entrenador Vincent Kompany, que protestó airadamente al colegiado.

Tras el pitido final, Kompany se mostró mucho más tranquilo en una entrevista con DAZN y admitió que la decisión era comprensible. «No fue penalti ni tampoco falta sobre Luis Díaz. Se le queda el pie clavado en el césped. En esta fase no se puede señalar penalti. Por supuesto, siempre se puede tener otra opinión sobre una u otra jugada», explicó el técnico del Bayern. El experto arbitral Patrick Ittrich compartió su valoración. En Sky dejó claro que él tampoco habría señalado penalti en esa acción.

El defensa Jonathan Tah hizo una valoración algo más matizada. «Está al 50 %. Entiendo que nuestro banquillo se enfade por ello. Hay árbitros que lo señalan y hay un VAR que quizá interviene, pero otras veces no», dijo el internacional.

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Al final, el Bayern tuvo que conformarse con un empate sin goles. El equipo muniqués ya afrontaba el partido en circunstancias difíciles por sus problemas de plantilla. El campeón récord tuvo que prescindir de numerosos titulares por lesión, entre ellos Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari y Manuel Neuer. Por ello, dos jóvenes, Bara Sapoko Ndiaye y Noah Codjo-Evora, salieron de inicio.

La expulsión del capitán Joshua Kimmich, que vio la tarjeta roja antes del descanso por una agresión, complicó aún más la tarea. Pese a la inferioridad numérica, el Bayern dominó el juego durante buena parte del encuentro, pero no logró transformar su superioridad en goles. Para colmo, Konrad Laimer y Lennart Karl acabaron también con posibles lesiones. Además, el Bayern podría perder también por lesión a Konrad Laimer y Lennart Karl.

Con este empate, el Bayern se sitúa ahora a un punto del Borussia Dortmund en la Bundesliga. Sin embargo, el equipo aurinegro tiene la oportunidad de ampliar su ventaja a cuatro puntos si gana el domingo al Bayer Leverkusen.