Una primera versión de este artículo se publicó a finales de julio.

Hace poco más de un año que Paris Saint-Germain destrozó al Inter de Milán por 5-0 en el Allianz Arena de Múnich y ganó por primera vez la Champions League. En menos de dos años, la final de la máxima competición europea volverá a disputarse en Múnich, tal y como anunció la UEFA este martes.

"Es una gran noticia para nosotros", dijo Jan-Christian Dreesen, presidente de la junta directiva del Bayern. "El Allianz Arena, el Bayern y Múnich representan atractivo internacional, hospitalidad vivida y la máxima calidad organizativa. La UEFA lo sabe, y los aficionados al deporte de todo el mundo lo viven".

En 2028, la final se disputará por sexta vez en total en Múnich. En tres ocasiones tuvo lugar en el Olympiastadion. En el Allianz Arena llegaron la legendaria final en casa de 2012, cuando el Bayern perdió en los penaltis contra el Chelsea, y precisamente la edición de 2025. ¿Por qué le toca ya otra vez a Múnich?

Lo cierto es que actualmente en Europa solo hay unos pocos estadios que ofrecen condiciones ideales para finales de la Champions League. Eso ha hecho que no solo el Allianz Arena, el único candidato oficial para albergar la edición de 2028, se haya convertido en el salón de la UEFA. La próxima final, la de 2027, se jugará en el Metropolitano de Madrid, donde ya se disputó en 2019. Wembley, en Londres, ha sido incluso la sede en tres ocasiones en los últimos 15 años.

Barcelona se queda con la final de 2029

Los requisitos básicos para acoger una final de la Champions League son: césped natural, dimensiones del terreno de juego de 105 por 68 metros y una capacidad de 70.000 espectadores. Sin embargo, en cuanto a la capacidad, la UEFA concede un margen de tolerancia del diez por ciento, por lo que 63.000 plazas es el mínimo absoluto. Actualmente, eso se cumple en 22 estadios de fútbol de Europa. Debido a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, no se contempla una final en San Petersburgo, Moscú o Kiev. Quedan 19.

El estadio más grande de Europa es el Camp Nou de Barcelona. Debido a las largas obras de remodelación, los retrasos y la incertidumbre asociada, no había jugado ningún papel en las consideraciones del pasado reciente. Ahora, sin embargo, el nuevo Camp Nou está a punto de completarse y de inmediato recibió la adjudicación de la final de 2029.

Probablemente el estadio más famoso de Europa y, desde la remodelación, también el más moderno, es el Bernabéu del Real Madrid. Que no se haya utilizado como sede de una final desde 2010 probablemente también tenga que ver con la larga enemistad entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y la UEFA. Palabra clave: Superliga. Además, con el Metropolitano existe una alternativa dentro de la misma ciudad que aparentemente encaja mejor con la UEFA.

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Dortmund se plantea al parecer una candidatura después de 2029

San Siro, en Milán, está considerado anticuado y pronto será sustituido por un nuevo estadio. Aunque también han servido de forma puntual como sedes en el pasado reciente, los venerables estadios olímpicos de Roma, Atenas e Estambul, con sus pistas de atletismo y la falta de comodidades, en realidad ya no están a la altura de los tiempos.

Criterios importantes, aunque no definidos con exactitud, para la organización son la infraestructura de la ciudad, la cercanía a un gran aeropuerto, el número de camas de hotel en la ciudad, sobre todo en el segmento de lujo, y el número de palcos en el estadio. Por eso, Old Trafford de Manchester, el Millennium Stadium de Cardiff, el Velodrome de Marsella, el Estadio Nacional de Bakú, La Cartuja de Sevilla y el Signal Iduna Park de Dortmund se consideran opciones no óptimas. Aun así, según un informe de la Sport Bild, el Dortmund trabaja para albergar por primera vez una final de la Champions League después de 2029.

En última instancia, entre los recintos con condiciones ideales, junto al Allianz Arena, Wembley, el Metropolitano y el Puskas Arena de Budapest (sede en 2026), solo quedan: el Stade de France (última edición en 2022), el Estadio da Luz de Lisboa (2020) y el Olympiastadion de Berlín (2015).