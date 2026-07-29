Hace apenas un año que el Paris Saint-Germain destrozó al Inter de Milán por 5-0 en el Allianz Arena de Múnich y ganó por primera vez la Champions League. Dentro de menos de dos años, todo apunta a que la final de la máxima competición volverá a disputarse en Múnich. El Allianz Arena es el único candidato oficial para albergar la edición de 2028.

En septiembre, el Comité Ejecutivo de la UEFA anunciará la decisión final. Salvo sorpresa, la final será adjudicada a Múnich por sexta vez en total. En tres ocasiones se disputó en el Estadio Olímpico, y en el Allianz Arena llegaron la legendaria final dahoam de 2012, cuando el Bayern perdió en la tanda de penaltis contra el Chelsea, y precisamente la edición de 2025. ¿Por qué debería volver a ser el turno de Múnich otra vez tan pronto?

Lo cierto es que en estos momentos solo hay unos pocos estadios en Europa que ofrecen condiciones ideales para finales de la Champions League. Por eso no solo el Allianz Arena se ha convertido en la sala de estar de la UEFA. La final de 2027 se jugará en el Metropolitano de Madrid, donde ya se disputó también en 2019. El Wembley de Londres incluso ha sido elegido tres veces en los últimos 15 años y ahora también se postula para 2029.

Barcelona y Londres quieren la final de 2029

Los requisitos básicos para acoger una final de la Champions League son: césped natural, dimensiones del terreno de juego de 105 por 68 metros y una capacidad de 70.000 espectadores. No obstante, la UEFA concede un margen de tolerancia del diez por ciento en cuanto al aforo, por lo que 63.000 plazas son el mínimo absoluto. Eso se cumple actualmente en 22 estadios de fútbol en Europa. Debido a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, no se contempla la celebración en San Petersburgo, Moscú o Kiev. Quedan 19.

El estadio más grande de Europa es el Camp Nou de Barcelona. Debido a las largas obras de remodelación, los retrasos y las incertidumbres asociadas, no desempeñó ningún papel en las consideraciones del pasado reciente. Ahora, sin embargo, el nuevo Camp Nou está a punto de completarse y, junto al habitual Wembley, es uno de los dos candidatos para la final de 2029, que también se adjudicará este septiembre.

El estadio probablemente más famoso de Europa y, desde su remodelación, también el más moderno es el Bernabéu del Real Madrid. Que no se haya utilizado como sede de una final desde 2010 también podría tener que ver con la disputa permanente entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y la UEFA. Palabra clave: Superliga. Además, con el Metropolitano existe una alternativa dentro de la misma ciudad que, al parecer, encaja mejor con la UEFA.

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Dortmund sopesa al parecer una candidatura a partir de 2029

San Siro, en Milán, está considerado obsoleto y pronto será sustituido por un nuevo estadio. Aunque también han servido de manera puntual como sedes en el pasado reciente, los venerables estadios olímpicos de Roma, Atenas e Estambul, con sus pistas de atletismo y la falta de comodidades, en realidad ya no se ajustan a los tiempos actuales.

Criterios importantes, aunque no definidos con exactitud, para la organización son la infraestructura de la ciudad, la cercanía a un gran aeropuerto, el número de plazas hoteleras en la ciudad, sobre todo en el segmento de lujo, y la cantidad de palcos en el estadio. En ese sentido, Old Trafford de Mánchester, el Millennium Stadium de Cardiff, el Vélodrome de Marsella, el Estadio Nacional de Bakú, La Cartuja de Sevilla y el Signal Iduna Park de Dortmund están considerados como opciones no óptimas. Aun así, según un informe de la Sport Bild, el Dortmund trabaja para acoger por primera vez una final de la Champions League a partir del año 2029.

En última instancia, entre las sedes con condiciones ideales, además del Allianz Arena, Wembley, el Metropolitano y el Puskas Arena de Budapest (sede en 2026), solo quedan: el Stade de France (última edición en 2022), el Estadio da Luz de Lisboa (2020) y el Estadio Olímpico de Berlín (2015). Sin embargo, también en Berlín una pista de atletismo rodea el césped.