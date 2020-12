Polémica en Barcelona: Cristiano Ronaldo marca tras un inexistente penalti de Araujo

El árbitro señaló una falta del uruguayo sobre el portugués y CR7 no falló: adelantó a la Juventus en el Camp Nou.

Cristiano Ronaldo ha marcado con polémica el primer gol del partido entre el y la , por la sexta jornada de la .

Iban poco más de diez minutos cuando el delantero de la Juventus cayó en el área después de encarar a Ronald Araujo. El árbitro del partido, el alemán Tobias Stieler (36 años), no dudó y señaló penalti.

G⚽L DE JUVENTUS 💥

Cristiano Ronaldo de penal a los 12'

🇪🇸 Barcelona 0️⃣

🇮🇹 Juventus 1️⃣ #UCL pic.twitter.com/ctbXjLBTeD — El Forastero (@ElForastero1982) December 8, 2020

El VAR no cambió la decisión del colegiado, pese a que no había existido falta del central uruguayo sobre el atacante portugués, que no falló y batió a Ter Stegen para adelantar a los italianos en el Camp Nou.

El Barcelona se clasificará primero de Grupo a los octavos de final de la Liga de Campeones siempre y cuando no caiga ante la Juventus por tres goles de diferencia.