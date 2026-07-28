El Real Madrid logró una amplia victoria ante el Leganés por cuatro goles a uno, en el partido amistoso a puerta cerrada que enfrentó a ambos equipos este martes por la noche, dentro de la preparación veraniega de cara a la nueva temporada.

El conjunto blanco mostró rasgos futbolísticos claros bajo la dirección de su entrenador portugués José Mourinho en su segunda etapa, y con la presencia de algunos de los internacionales del equipo que regresaron de las vacaciones tras el Mundial.

El Real Madrid afrontó el partido con un once inicial en el que estuvo Federico Valverde luciendo el brazalete de capitán, junto a Eduardo Camavinga y Arda Güler en el centro del campo, con un planteamiento basado en el sistema (4-2-3-1), según el diario español "Marca".

El sello técnico de Mourinho se hizo evidente desde los primeros minutos con el recurso al marcaje individual estricto en la línea defensiva, la ejecución de una presión alta y rápida tras la recuperación del balón y los constantes movimientos ofensivos por las bandas a través del prometedor Franco Mastantuono.

Valverde abrió el marcador para el conjunto blanco tras un pase decisivo y preciso de Güler que colocó con un disparo raso al fondo de la red, antes de que el delantero Gonzalo añadiera el segundo gol tras un centro de Trent Alexander-Arnold que remató de cabeza y culminó con maestría por encima del portero del Leganés.

Y pese a la escasa peligrosidad del rival, el Leganés logró recortar distancias antes del final de la primera mitad por medio de su jugador Naim, con un potente disparo que impactó en el poste y se alojó en la portería del guardameta Andriy Lunin.

En la segunda mitad, el conjunto blanco mantuvo su superioridad ofensiva aumentando la presión: Mastantuono añadió el tercer gol tras aprovechar un balón que rebotó de un disparo de Alexander-Arnold, y a continuación el defensa Pulido marcó el cuarto gol en propia meta a favor del Real Madrid.

Los últimos minutos vieron cómo Mourinho daba entrada a numerosos elementos de las categorías juveniles y de la cantera para darles la oportunidad, continuando así con el trazado de los últimos retoques de su equipo antes del inicio oficial de la temporada.