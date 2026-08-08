El Express de Colonia asegura haber tenido conocimiento de un paquete por un valor total de 55 millones de euros: 48 millones de traspaso fijo más dos millones en bonus muy fáciles de alcanzar y cinco millones en bonus no demasiado difíciles de alcanzar compondrían la supuesta última oferta del Dortmund, después de haber recibido varias negativas.

Según el periódico, sin embargo, habría un punto de fricción: el FC querría obtener un 10 por ciento de participación en una futura venta desde el primer euro, mientras que el BVB solo estaría dispuesto a ofrecer un 10 por ciento del beneficio de un posible futuro traspaso del extremo.

El Express supuestamente conoce aún muchas más cifras: El Mala firmaría por cinco años con el BVB y ya de entrada recibiría un salario anual de cinco millones de euros. Además, llevaría el dorsal número 10 en el subcampeón.

getty

Otro informe habla de cinco millones de euros menos

Sky ofrece una versión algo distinta de la situación: según esa información, el BVB no querría invertir más de 50 millones de euros, incluidos todos los bonus, por El Mala, y presentaría esa oferta a comienzos de la próxima semana.

Al margen de todos los juegos de cifras por parte de los medios, en el 1. FC Colonia se muestran tranquilos. El sábado, El Mala fue titular en la prueba exigente ante el campeón de Copa de España, la Real Sociedad San Sebastián, a la que el equipo de la Bundesliga venció por 2-1.

"A día de hoy, aquí donde estamos bajo el sol de Müngersdorf, diría esto: estoy completamente tranquilo y doy por hecho que este año jugará en la Bundesliga con el 1. FC Colonia", dijo Thomas Kessler en MagentaSport.

getty

El jefe del FC Thomas Kessler: ¿Precio fijado? ¿Qué precio fijado?

El director deportivo del FC no quiso comentar las negociaciones con el BVB, aunque sí se expresó de forma bastante reveladora sobre las cifras que circulan en numerosos rumores.

"El precio fijado es un asunto que yo nunca he comunicado públicamente. Nunca he dicho que haya un precio fijado", dijo Kessler. "Hay una franja en la que nosotros, como 1. FC Colonia, decimos que estamos dispuestos a hablar. Si luego se llega a un acuerdo, eso lo dejamos en el aire".

Y continuó: "Empezamos dentro de unas semanas y el mercado se mueve. También seguimos trabajando en una u otra incorporación. La fijación del precio es flexible según la demanda. No deberíamos cerrarnos en ese sentido".



