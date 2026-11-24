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Neymar ha respondido a las acusaciones de arrogancia después de que él y varios compañeros del Santos aparecieran con el pelo decolorado antes de caer por 2-0 ante el Gremio en el Brasileirão este lunes. El delantero, visiblemente enfadado, insistió en que los peinados no tienen nada que ver con el fútbol y atribuyó el tropiezo en el Morumbi a las ocasiones falladas y a un polémico penalti.

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Neymar se enfrenta a las críticas por su peinado

Neymar discutió con un periodista en la zona mixta después de que el Santos cayera por 2-0 ante un Gremio amenazado por el descenso ante unos 45.000 aficionados en São Paulo. El número 10, al igual que Gabigol, Philippe Coutinho, Rodinei y Arthur, había suscitado críticas al aparecer con el pelo decolorado. El gol de Francis Amuzu en el minuto 13 y el penalti de Martin Braithwaite en el 76 sellaron la victoria visitante y dejaron al Santos noveno con 50 puntos.

El delantero rechaza las acusaciones de arrogancia

Pese a dominar la posesión tras encajar un gol tempranero, el Santos se topó una y otra vez con el portero del Gremio, Weverton, que frustró a Neymar, Everton Cebolinha y Gabigol.

Preguntado después si el pelo decolorado de varios jugadores de la plantilla daba una imagen arrogante, Neymar respondió: «¿Quién ha dicho eso? Se equivoca por completo. El pelo no cambia nada. Yo me lo he teñido y no cambia absolutamente nada. Todos se han teñido el pelo alguna vez. ¡No tiene nada que ver con el fútbol!»

«Habéis visto que jugamos bien. Todo se decidió por un pequeño detalle que aprovecharon, además de un penalti mal señalado. Quien diga algo así no entiende nada de fútbol. No sigue nuestro día a día, no sabe qué nos pasa por la cabeza ni cuánta presión nos imponemos».

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Y continuó: «Por supuesto, sabíamos que surgirían ese tipo de comentarios, pero son opiniones de gente que no entiende de fútbol. Es parte de esto. Teñirse el pelo no cambia nada. Jugamos muy bien. Podría tener el pelo amarillo, rosa o verde y seguiría jugando bien en todos los partidos. Hoy solo nos faltó ajustar algunos pequeños detalles y aprovechar nuestras ocasiones».

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El Gremio sale de la zona de descenso

El equipo de Renato Portaluppi se adelantó cuando un balón largo de Weverton llegó a Carlos Vinicius, que habilitó a Amuzu para superar a Rodinei. Después, el árbitro Ramon Abatti Abel señaló penalti tras revisar en el VAR la falta de Gonzalo Escobar sobre Braithwaite. La victoria elevó al Gremio al 15.º puesto con 41 puntos: adelantó al Mirassol y empujó al Corinthians a los cuatro últimos puestos.

Neymar elogió la actuación de su equipo pese al resultado: «Jugamos mejor que el Gremio durante prácticamente todo el partido. Hicimos un gran encuentro, pero hay días en los que el balón no quiere entrar».

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«Acabamos dándole una oportunidad al Gremio. Sabíamos que podía pasar en una sola jugada, en un contraataque con Amuzu. Fue un despiste nuestro. Con la experiencia que tiene nuestra plantilla, no podemos permitirnos ese tipo de detalles».

«Se encerraron atrás con muchísimos jugadores y eso complicó las cosas. Están luchando por evitar el descenso, así que van a dejarse la vida y a correr mucho más. Eso lo hace difícil. Hicimos un gran partido. Si no hubiéramos encajado ese gol, nos habríamos llevado los tres puntos».

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El Santos busca clasificarse para la Copa Libertadores

El Santos sigue en la lucha por clasificarse para la Copa Libertadores pese a haber desaprovechado la ocasión de escalar puestos ante su afición. Volverá a jugar el próximo domingo, 29 de noviembre, cuando visite al Vitoria en el Barradao en la penúltima jornada del Brasileirão, antes de recibir al Botafogo el 2 de diciembre. El Gremio, por su parte, depende ahora de sí mismo para mantenerse en la Serie A a falta de dos jornadas.