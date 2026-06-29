¿Podría ser el sustituto de Lewandowski? El delantero del Hoffenheim coquetea con el Barcelona con seis fotos exclusivas

Robert Lewandowski anunció hace más de un mes que no renovaría su contrato con el Barcelona, poniendo así fin a su etapa en el club. Ante esta situación, la dirección deportiva debe fichar este verano un delantero de primer nivel capaz de asumir la responsabilidad de marcar goles.

Julian Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, sigue siendo el objetivo principal, aunque la operación parece muy complicada por su contrato y el alto coste del traspaso.

Este lunes, Vesnik Aslani ha llamado la atención al publicar en redes fotos de su infancia con la camiseta del Barça.

Según Marca, el delantero kosovar de 23 años, que juega en el Hoffenheim, nunca ha ocultado su afición por el club catalán, pero esta vez ha ido más allá.

La publicación incluye tres fotos de su infancia con la camiseta del Barcelona y otras tres en las que recrea las mismas escenas hoy, vestido de negro. Añadió: «El mismo lugar, una época diferente».

Todas las imágenes se tomaron en el campo de fútbol Sportplatz Hohenhünsen, en Alemania.

Aun así, todo indica que su futuro está más cerca del Borussia Dortmund, que sigue su evolución y podría ficharlo.

Mientras, el Barcelona busca un ‘9’ tras la salida de Lewandowski.







