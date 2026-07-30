Una nueva crisis sacude al fútbol senegalés tras la aparición de novedades en el caso del entrenador Pape Thiaw, exdirector técnico de la selección de Senegal, apenas unos días después de su destitución, en medio de una creciente disputa entre el gobierno y la Federación Senegalesa de Fútbol en torno a su nuevo contrato, lo que amenaza con llevar el asunto a los tribunales.

La cadena francesa RMC reveló, citando al diario senegalés "Sud Quotidien", que el Ministerio de Juventud y Deportes informó oficialmente a la Federación Senegalesa de que no había dado su aprobación a la ampliación del contrato de Thiaw por 3 años, ni al aumento aplicado a su salario, pese a que el contrato se firmó durante la participación de la selección senegalesa en la Copa del Mundo 2026.

Este paso llega en un momento en el que el Estado asume parte de los compromisos económicos relativos al contrato del entrenador, ya que se negó a abonar los pagos derivados del mismo, lo que ha colocado a la Federación Senegalesa en una situación económica y jurídica complicada.

Thiaw había firmado un nuevo contrato días antes de su destitución el pasado 12 de julio, si bien el expediente de su renovación generó una amplia polémica al margen de la participación de Senegal en el Mundial 2026, que fue testigo de numerosas crisis dentro de la delegación, tanto a nivel administrativo como logístico.

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Según el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, Thiaw insinuó que no viajaría con la selección a la Copa del Mundo a menos que se atendieran sus exigencias económicas, antes de que el presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye interviniera para convencerlo de que desistiera de su postura el día del viaje de la delegación a Estados Unidos.

Fall añadió que el entrenador se negó incluso a sentarse en el banquillo antes del enfrentamiento ante Noruega, que se disputó el 23 de junio, hasta que el contrato se firmó de manera oficial la víspera del partido.

Según el diario senegalés, el nuevo contrato estipula que Thiaw perciba un salario mensual de 30 millones de francos CFA, además de una prima de fichaje de 120 millones de francos CFA, así como un 1% de las primas de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) destinadas a la selección senegalesa, junto a una cláusula que le concede una indemnización equivalente a ocho meses de salario en caso de rescisión del contrato.

El destino de estos pagos sigue pendiente ante la negativa del gobierno a asumir su coste, mientras que la Federación Senegalesa afronta crecientes presiones para resolver el asunto, en un momento en el que los informes apuntan a que la persistencia de la disputa con el Ministerio de Deportes podría llevar a ambas partes a recurrir a la justicia para dirimir el conflicto.