El técnico de 71 años da por hecho que el nombre de Sané no figurará en la lista del nuevo seleccionador, Jürgen Klopp, cuando publique su primera convocatoria con Alemania para los próximos partidos de la Nations League el 17 de septiembre.

En Sport1, Neururer dijo: "Kloppo se guiará por el principio del rendimiento. Amo a este jugador, a este tipo de futbolista. Podría jugar de tú a tú con Messi. Pero: ¿cuándo fue la última vez que lo demostró?"

Sané ha tenido tiempo y oportunidades suficientes, subrayó. "No creo que en Galatasaray sea capaz de rendir de forma continua como para que Jürgen Klopp recurra a él. El tiempo, por desgracia, se ha acabado y no creo que vaya a volver", afirmó Neururer.

Su pronóstico tiene además un tinte de actualidad. Porque en el campeón turco, Sané ha perdido su puesto fijo en la banda derecha, y esto también habría provocado inquietud en los últimos días.

La trayectoria de Sané en la selección alemana ha sido una montaña rusa desde su debut en el otoño de 2015. El jugador de 30 años ha disputado hasta ahora 80 partidos internacionales, en los que marcó 18 goles. Con el predecesor de Klopp, Julian Nagelsmann, Sané dejó de ser convocado por momentos, antes de que el exentrenador volviera a citarlo y lo convirtiera en titular en el fallido Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, como muchos otros jugadores alemanes, Sané decepcionó en la fase final, que terminó con la bochornosa eliminación en dieciseisavos de final ante Paraguay.

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Peter Neururer ve futuro en la DFB para Leon Goretzka

Mientras Neururer se muestra escéptico con Sané, sí cree en la continuidad de la carrera internacional en la DFB de su excompañero en el Bayern Leon Goretzka. El jugador de 31 años apenas tuvo protagonismo en el Mundial y más tarde fue noticia por su supuesta desconexión del equipo y por esquivar responsabilidades en la tanda de penaltis contra Paraguay.

Neururer, sin embargo, es optimista y cree que el centrocampista destacará tras su llegada gratis al Aston Villa de la Premier League. En el Bayern, Goretzka al final "solo jugó de forma esporádica", pero: "Estoy convencido de esto: si Leon se mantiene sano, rendirá en el Aston Villa. Ese rendimiento que puede ofrecer debería ser suficiente para volver (a la selección nacional; nota de la redacción)."