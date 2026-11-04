«Podría haberme pasado a mí»: Raphinha admite que le cuesta jugar con el Barcelona tras la trágica muerte de Jesus de Miguel, del Tenerife

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El delantero del Barcelona Raphinha ha admitido que le resultó increíblemente difícil concentrarse en el fútbol durante la victoria del martes ante el Aston Villa en la Champions League. El brasileño reveló que la noticia del trágico fallecimiento de Jesus de Miguel, delantero del Tenerife, afectó profundamente a su estado de ánimo antes del partido.

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Una noche sombría en España

La comunidad futbolística española quedó conmocionada el lunes cuando el delantero del Tenerife Jesus de Miguel falleció a los 30 años. Sufrió una parada cardíaca tras chocar sobre el terreno de juego con el portero del Real Oviedo Jesus Owono. Aunque la Real Federación Española de Fútbol aplazó todos los partidos de las competiciones nacionales durante tres días, los encuentros de la Champions League se disputaron según lo previsto.

En el Camp Nou, el tradicional himno de la competición fue sustituido por un minuto de silencio antes del saque inicial. Pese al enorme impacto emocional, el Barcelona venció por 3-0 al Aston Villa y puso fin al inicio perfecto del equipo de la Premier League en Europa. Lamine Yamal abrió el marcador y Raphinha anotó dos goles para sellar la victoria.

«Esto podría habernos pasado a cualquiera de nosotros»

Tras el pitido final, Raphinha habló con franqueza a Movistar sobre la carga mental de salir al campo en unas circunstancias tan devastadoras. El brasileño estaba visiblemente afectado y prefirió centrarse en la tragedia humana antes que en la contundente actuación de su equipo.

«Esté donde esté [De Miguel], espero que encuentre su camino», dijo Raphinha. «Quiero mandar fuerza a su familia... y hoy no hablar de fútbol».

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«Después de ver la noticia, no me sentía bien. Al fin y al cabo, era un compañero futbolista. Esto podría habernos pasado a cualquiera de nosotros. Podría haberme pasado a mí».

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La trágica pérdida de un compañero afectó especialmente a Raphinha, que explicó por qué le había golpeado tanto que el delantero fallecido tuviera su misma edad.

«Es muy difícil salir a jugar un partido en estas circunstancias», señaló Raphinha. «Era un jugador que tenía la misma edad que yo. Quizá por eso me afectó tanto».

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Flick expresa sus condolencias

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se hizo eco de las palabras de su delantero en la rueda de prensa posterior al partido y reconoció la tristeza que se sentía en el vestuario local.

«Creo que lo que pasó en Tenerife le afectó mucho, como a todos nosotros», afirmó Flick. «Nuestras más sinceras condolencias a la familia, al club, a los amigos, a todos... Es una gran tragedia. Creo que le ha afectado mucho».

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Una visita crucial a la capital

Pese a las dificultades emocionales, Raphinha está firmando una temporada extraordinaria en una posición central en ataque. Su doblete ante el Villa elevó su cuenta a 19 goles en todas las competiciones esta temporada, más que cualquier otro jugador de las cinco grandes ligas europeas. La victoria también supuso el primer partido del Barcelona sin encajar goles en la Champions League en 18 encuentros y le permitió alcanzar los nueve puntos en la clasificación.

El líder de La Liga tratará ahora de mantener su buena racha en la complicada visita del domingo al Atlético Madrid. Tras las derrotas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid a finales de octubre, los de Flick han reaccionado de forma impresionante y han acompañado su triunfo europeo con una reciente goleada por 6-1 al Alavés en la competición nacional.