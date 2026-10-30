Lacroix, de baja mientras el Chelsea afronta un contratiempo en defensa
El defensa del Chelsea Maxence Lacroix estará de baja hasta después del próximo parón de selecciones tras sufrir una lesión, según confirmó el entrenador Xabi Alonso. Su ausencia deja al Chelsea con pocas opciones en el centro de la defensa de cara al duelo contra el Manchester United.
Sin embargo, Alonso reveló que el también defensa Pep Chavarria ha regresado a la convocatoria.
El centrocampista Moises Caicedo también ha recibido el visto bueno para jugar tras unas leves molestias físicas.
Alonso habla de la oportunidad de Fofana y de la posible máscara de Martinez
Con Lacroix de baja, Alonso confía en que Wesley Fofana dé un paso adelante junto a Levi Colwill y Josh Acheampong. «Con la lesión de Max, tenemos a Wes... Aunque falló el penalti, creo que hizo un buen partido. Fue constante, estuvo fuerte y vi muchas cosas positivas», dijo Alonso.
Sobre el posible regreso del portero Emi Martinez, Alonso señaló: «Si está listo para jugar, probablemente necesitará una máscara facial».
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Alonso reflexiona sobre su intenso aprendizaje en el Chelsea
Al repasar sus primeros tres meses en el banquillo de Stamford Bridge, Alonso admitió que la experiencia ha sido enormemente intensa. «Oh, muchas cosas. Muchísimas. Quizá podría escribir medio libro sobre estos tres meses. Y quedan muchas más por venir», dijo Alonso con una sonrisa.
Al abordar la disciplina tras la reciente tarjeta roja de Cole Palmer contra el Tottenham, Alonso añadió: «Sí, hemos hablado del partido, de las cosas que podemos mejorar... Cole es inteligente, le encanta el fútbol, le encanta disfrutarlo».
«Para sentir que somos constantes, creo que tenemos que ser más regulares», recalcó el entrenador.
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