Compartir Sigue a GOAL en Google

El exdelantero del Arsenal Ian Wright ha cuestionado la decisión del Chelsea de desprenderse del delantero senegalés Nicolas Jackson tras su prolífico comienzo en el Aston Villa, rival en la Premier League. El atacante de 25 años ya ha marcado siete goles en 11 partidos desde que completó en verano su traspaso definitivo al club de las Midlands por 65 millones de libras.

Anuncios

El delantero senegalés brilla a las órdenes de Emery

Jackson ha recuperado rápidamente su olfato goleador en Villa Park tras reencontrarse con Unai Emery, quien fue su entrenador en el Villarreal, antes de la presente temporada. Después de marcar en tres partidos consecutivos a principios de curso, el delantero firmó un doblete decisivo en la victoria del pasado fin de semana ante el Manchester City, líder de la Premier League. Su gran estado de forma ha suscitado de inmediato preguntas sobre por qué los dirigentes de Stamford Bridge autorizaron su marcha a un rival directo en la competición nacional.

Los analistas elogian el resurgimiento del delantero en las Midlands

Aunque el internacional senegalés recibió críticas ocasionales por su falta de acierto de cara a puerta durante su etapa en el oeste de Londres, su movilidad y su presencia física siempre complicaron las cosas a las defensas de la máxima categoría. Ahora que marca con regularidad en las Midlands, su mayor sangre fría dentro del área ha llamado la atención de varios analistas destacados.

Al valorar el resurgimiento del jugador de 25 años en The Overlap, el exdefensa del Manchester United Gary Neville afirmó: «¿Es Nicolas Jackson el jugador que más ha mejorado en la Premier League? Siempre pensé que sería un buen fichaje para algún equipo porque es un rival muy difícil de marcar. A mí no me gustaría enfrentarme a él. Me gusta».

Coincidiendo con la valoración de Neville en el mismo programa, Wright, exdelantero del Arsenal y de Inglaterra, añadió: «Estoy encantado por él.

Anuncios Anuncios

»Cuando lo veías en el Chelsea, sí, fallaba ocasiones, pero todo lo demás en su juego... cómo tiraba desmarques, cómo jugaba al límite del fuera de juego, su primer toque... Sabías que, si empezaba a marcar algunos goles, le iría bien.

Related Topics

Partido destacado Movistar+ ✅ Transmite el partido más atractivo e importante de cada jornada de la Premier League, ideal para los seguidores casuales del fútbol inglés. ✅ Este plan de streaming se puede contratar de forma independiente, sin obligar al espectador a tener servicios de fibra o telefonía móvil con la operadora. ✅ Combina el mejor partido de la jornada inglesa con encuentros de LaLiga, la Champions League, torneos de tenis, además de series originales y cine de estreno. Mensual desde 9,99 € Contrata Movistar+

»Ahora lo ves después de haber marcado unos cuantos goles y se nota la confianza que tiene. Podría encadenar una buena racha en el Villa; ahora depende de él hasta dónde llegue».

Una cesión al Bayern precedió a su fichaje por el Villa

El Chelsea fichó a Jackson del Villarreal en 2023 y su primera temporada en Stamford Bridge, en la que marcó 17 goles en todas las competiciones, invitó al optimismo. Sin embargo, su producción goleadora cayó en la temporada 2024-25, lo que llevó al Chelsea a cederlo al Bayern de Múnich la pasada campaña.

Anuncios

El campeón alemán pagó 14 millones de libras por la cesión y acordó una obligación de compra de 56 millones de libras si el delantero cumplía determinados objetivos de rendimiento, entre ellos un número concreto de partidos disputados. Su papel, principalmente como suplente del capitán de Inglaterra y reciente ganador del Balón de Oro Harry Kane, impidió que Jackson alcanzara esas condiciones, por lo que regresó al oeste de Londres este verano. Con la presencia de Joao Pedro en Stamford Bridge dificultando su vuelta al once titular, el Chelsea acabó aprobando su venta al Villa por 65 millones de libras.

Una lesión en ataque deja al Chelsea con menos opciones

La buena racha de Jackson en las Midlands llega en un momento inoportuno para el Chelsea, después de que su delantero titular Pedro quedara de baja por lesión tras un prometedor comienzo en el que marcó cinco goles en sus seis primeros partidos. Tras perderse ya dos encuentros, incluida la derrota del miércoles ante el Liverpool en los octavos de final de la Copa de la Liga, el brasileño seguirá sin estar disponible para el duelo del sábado en casa contra un United en apuros. Mientras tanto, Jackson intentará prolongar su racha goleadora con el Villa.