¿Podría el Chelsea recuperar a Morata después del castigo de la FIFA?

La sanción de la FIFA provocará un efecto dominó

Nada más conocerse la sanción de la FIFA al Chelsea, castigado con dos ventanas del mercado sin fichar, surgen muchas interrogantes en el seno del club de Londres.Y es que, nada más saber el fallo de la FIFA, el club "blue" sabe ahora que tiene una "patata caliente" importante con el futuro de varios jugadores. Muchos pueden cambiar de aires o decidir quedarse precisamente por este castigo, que a la espera de que el equipo inglés pueda conseguir una cautelar que les permita realizar traspasos en verano. En cualquier caso, el panorama es complicado en Stamford Bridge.

Muchos aficionados se preguntan qué podría pasar con el futuro de Eden Hazard, pretendido por el Real Madrid; o de Gonzalo Higuaín, llegado recientemente al club; más claro parece el caso de Kovacic, ya que está cedido por el Real Madrid sin opción de compra, luego el balcánico volvería sí o sí a la entidad blanca a partir del 30 de junio pero la pregunta del millón es ¿y qué pasará con Álvaro Morata si la sanción al Chelsea por parte de la FIFA se mantiene? El jugador fue cedido al Atleti por 18 meses, con opción de compra, pero estaecastigo de la FIFA podría repercutir en su futuro como colchonero. ¿Lo podría recuperar el Chelsea?

Álvaro Morata está cedido en el Atlético de Madrid por dos años, pero en vista de que los ingleses podrían perder a Gonzalo Higuaín, que llegó en régimen de cedido y no podría ser fichado, cabe no descartar que los dirigentes del Chelsea reclamen que el delantero español regrese antes de tiempo a Londres. En ese caso, tendrían que pagar una indemnización al Atlético de Madrid, para que Morata volviera antes de tiempo y por contrato no podrían revenderlo a otro equipo, teniendo que recuperarlo definitivamente para el Chelsea.

Veremos qué dirección toma finalmente el caso, porque el Chelsea ha anunciado que apelará el castigo de la FIFA. En principio, todo hace indicar que Morata seguirá en el Atleti sin ningún tipo de problema, pero obviamente este castigo de la FIFA implicará muchísimas ramificaciones que afectarán a muchos juagdores y por lo tanto, a otros tantos clubes.