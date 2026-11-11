«Podremos comunicarnos»: Philipp Treu espera con ganas el inquietante duelo contra Serbia en un estadio vacío, mientras Alemania pone la mira en el partido decisivo de Berlín

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El próximo viaje de Alemania a Belgrado para disputar un partido de la Liga de Naciones de la UEFA tendrá un ambiente inquietante y aséptico, sin aficionados en las gradas. Aunque muchos jugadores detestan la frialdad del fútbol a puerta cerrada, Philipp Treu, lateral del SC Freiburg, insiste en que Alemania puede aprovechar el estadio vacío a su favor.

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Superar el silencio en Belgrado

El ambiente en el Stadion Rajko Mitic es tradicionalmente uno de los más intimidantes del fútbol europeo, pero Alemania se encontrará con un escenario muy distinto el viernes por la noche. Debido a una sanción de la UEFA por incidentes discriminatorios, el partido se disputará a puerta cerrada, aunque se permitirá la entrada a un número limitado de menores de 15 años. Pese a la ausencia del ruidoso público local, Treu cree que el silencio podría suponer una ventaja táctica para los visitantes.

«Es una pena, porque todos los futbolistas quieren jugar delante de los aficionados. Pero vivimos algo parecido durante la pandemia, así que sabemos cómo es», explicó Treu en la web oficial de la DFB. Señaló que el silencio en el estadio podría facilitar la coordinación del equipo sobre el terreno de juego. «Una posible ventaja es que podremos comunicarnos aún mejor en el campo. Pero, en general, estas circunstancias no supondrán una gran diferencia para nosotros».

A la altura del desafío internacional

Para Treu, su incorporación a la selección ha sido una experiencia gratificante. Tras haber debutado, ha podido ayudar a otros recién llegados, como Derry Scherhant, a adaptarse. Treu destacó la buena acogida del grupo y señaló que los jugadores más experimentados se han esforzado por facilitar a todos la adaptación al sistema de alta intensidad de Klopp.

«Para empezar, es un honor increíble estar aquí. Algo que me ayudó mucho al principio fue conocer ya a bastantes jugadores, como Nico Schlotterbeck. Todos nos recibieron muy bien, especialmente los más experimentados, que se esforzaron por conocer a los recién llegados. Tenemos que dar las gracias a todo el equipo por ponérnoslo tan fácil. Ha sido muy divertido trabajar con los compañeros. Como yo ya llevaba dos semanas con el grupo, pude ayudar a Derry a adaptarse», añadió Treu.

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Crecimiento táctico a las órdenes de Jurgen Klopp

Las exigencias tácticas para los laterales en esta etapa de Alemania requieren mucha versatilidad y aportación ofensiva. Treu atribuyó su convocatoria a su llegada al Friburgo y señaló que la mayor libertad para atacar ha sido clave en su evolución. Ahora quiere trasladar su buen rendimiento en el club a la selección y generar más peligro de cara a portería desde las bandas defensivas.

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Sobre su papel y la comunicación con sus compañeros, Treu afirmó: «Soy una persona muy abierta por naturaleza y ya intento predicar con el ejemplo. Es algo que también he hecho en mis anteriores clubes. Me gusta estrechar lazos con los jugadores que me rodean y, como lateral, me comunico mucho en el campo. Funcionó muy bien contra Países Bajos, especialmente con Jonathan Tah. Hablábamos constantemente y nos dábamos indicaciones. Eso me da confianza y creo que los demás jugadores han respondido bien».

En busca de un partido decisivo en Berlín

Alemania se juega mucho en los últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El equipo de Klopp se encuentra en una situación delicada en el grupo A2, por detrás de Grecia y Países Bajos. La victoria en Belgrado se considera imprescindible para que el encuentro del lunes en Berlín sea un verdadero partido decisivo por la clasificación. La selección sigue centrada en la tarea que tiene por delante y no quiere que las circunstancias inusuales en Serbia la distraigan de su objetivo.

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«El grupo sigue muy abierto. Vamos al partido contra Serbia decididos a ganar para poder disputar un encuentro decisivo en Berlín. Ese es nuestro objetivo ahora mismo. Sabemos que no será un partido fácil en Serbia, pero queremos ir allí y conseguir un resultado positivo», concluyó Treu.