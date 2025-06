¿Podrá Jude Bellingham hacer funcionar el 'nuevo estilo' del Real Madrid? La estrella inglesa revela qué busca Xabi Alonso

Real Madrid vs Juventus

Jude Bellingham reconoce que Xabi Alonso ha introducido un "nuevo estilo" en el Real Madrid y se adapta al nuevo esquema táctico del equipo.

¿QUÉ PASÓ?

El incansable mediocampista Jude Bellingham fue utilizado con frecuencia como número 10 o segundo delantero por el exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, lo que le permitió incorporarse con libertad al último tercio del campo y anotar 38 goles en dos temporadas en el Santiago Bernabéu.

EL PANORAMA MÁS AMPLIO

El campeón del mundo, Xabi Alonso, ha regresado este verano a la capital española con un nuevo enfoque táctico. Ha confirmado que Bellingham tendrá un rol más retrasado dentro de sus planes.

El artículo sigue a continuación

Getty

LO QUE DIJO BELLINGHAM

¿LO SABÍAS?

Getty

¿QUÉ SIGUE?

La superestrella de los Three Lions está dispuesta a desempeñar cualquier rol que se le asigne, y así lo explicó el joven de 22 años al hablar sobre lo que Xabi Alonso espera de él:“Con este nuevo estilo, queremos jugar entre líneas, tener el control del partido, pero Xabi nos insiste en no perder la capacidad de atacar el arco cuando tengamos la oportunidad de acelerar el juego. Queremos aprovechar esos momentos y mantener el control durante todo el encuentro.”Bellingham habló sobre lo que significa trabajar bajo las órdenes de Xabi Alonso, exmediocampista del Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich, a quien admiró tras llevar al Bayer Leverkusen al título de la Bundesliga:“Xabi es una persona muy agradable, tiene una gran manera de comunicarse con los jugadores. Lo que más me atrae de él es su energía hacia el fútbol. Es muy activo, siempre está en movimiento e involucrado, lo que le permite ver y sentir mejor el juego. Cuando ves a un entrenador así, te contagia con su energía.”

Bellingham y compañía se encuentran actualmente disputando la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, con el objetivo de inaugurar la era Alonso con un título importante. Su próximo reto será ante la Juventus, uno de los gigantes de la Serie A, en los octavos de final del torneo este martes.