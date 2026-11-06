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Romeo Lavia ha hablado de la importante influencia que el emblemático exjugador del Chelsea Eden Hazard está teniendo en su carrera, ahora que por fin empieza a asentarse en Stamford Bridge. El joven centrocampista belga reveló que un encuentro reciente con su legendario compatriota le ha dado nuevos ánimos en su etapa de mayor continuidad en el primer equipo.

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Hazard regresa para inspirar la victoria del Chelsea

El Chelsea logró una contundente victoria por 2-0 sobre el Manchester United en la Premier League el sábado, pero la presencia de un rostro conocido en la grada hizo que la ocasión fuera aún más especial para Lavia. Hazard, antiguo referente del Chelsea, estuvo en Stamford Bridge y bajó al césped para saludar a la plantilla tras el pitido final.

Hazard, que marcó 110 goles y ganó dos títulos de liga durante sus memorables siete años en el oeste de Londres, ha mantenido una estrecha relación con su compatriota más joven. Para Lavia, encontrarse con el exextremo de 35 años supuso un impulso bienvenido en plena racha de buenas actuaciones.

Lavia revela su vínculo especial con un icono del Chelsea

En declaraciones a la web oficial del Chelsea, Lavia explicó qué significó para él el encuentro después del partido. El centrocampista destacó que Hazard sigue aconsejándole y el orgullo que mostró el exextremo tras la victoria del fin de semana.

«Es una figura muy importante para mí», explicó Lavia. «Hablamos bastante. Fue bueno verle aquí y pude notar en sus ojos que estaba contento por mí y orgulloso. Eso me da una motivación extra».

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Dejar atrás las lesiones y ganar continuidad

El internacional belga pasó una etapa muy difícil tras su traspaso desde el Southampton por 53 millones de libras (71,4 millones de dólares) en 2023. Las lesiones persistentes limitaron mucho sus minutos, pero esta temporada ha entrado en la convocatoria para todos los partidos de la Premier League. Además, el jugador de 22 años acaba de disputar dos encuentros completos consecutivos: contra el Liverpool en la Carabao Cup y contra el Manchester United en liga.

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«Mientras me encuentre bien, haré todo lo posible para ayudar al equipo a conseguir resultados», afirmó Lavia. «Me encuentro bien, así que estoy muy contento con mi rendimiento.

«Todavía soy joven y hay muchos aspectos en los que puedo mejorar. Intentamos trabajar en ellos durante la semana. Es un proceso. Lo único que puedo decir es que el trabajo que estamos haciendo con toda la gente del club va bien hasta ahora. Solo se trata de mantenerlo y ojalá podamos seguir así».

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Mantener la lucha por los cuatro primeros puestos

El prometedor inicio del Chelsea con Xabi Alonso al mando lo ha situado en cuarta posición, con 16 puntos en nueve partidos. El resurgir de Lavia llega en un momento oportuno para el entrenador, especialmente después de que el centrocampista haya logrado volver a la selección de Bélgica.

El Chelsea intentará afianzarse entre los aspirantes a los cuatro primeros puestos cuando visite al colista, el Sunderland, el domingo. Tras el próximo parón de selecciones, volverá a Stamford Bridge para un duelo crucial contra el Leeds, en el que Lavia tratará de seguir imponiéndose en el centro del campo.