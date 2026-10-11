Fahad Al Hariri, exestrella del Al Nassr y de la selección saudí, lanzó unas declaraciones llamativas sobre la capacidad del "Al Alami" para frenar al Al Hilal, después de que este último venciera al Al Ittihad por 3-2 la noche del sábado, en el marco de la octava jornada de la Liga Roshn saudí, y recuperara el liderato de la tabla, asegurando que su antiguo equipo cuenta con los recursos necesarios para derrotar a su eterno rival.

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Al Hariri considera que el Al Nassr es capaz de lidiar con el Al Hilal, gracias a la organización defensiva que exhibe el equipo actualmente y al sistema en el que se apoya, aunque puso como condición mantener la plantilla completa y que no se ausente ninguno de los elementos influyentes, estimando que contar con todas las estrellas dará al "Al Alami" una mayor oportunidad de imponerse en los enfrentamientos directos.

El exjugador del Al Nassr afirmó, en unas declaraciones televisivas en las que abordó la lucha por el título de la liga saudí: "El Al Nassr, con su organización defensiva, su sistema actual y su compenetración, y con la condición de que no falte ninguna de las estrellas que tiene ahora el equipo, el Al Alami es capaz de frenar al Zaeem".

Al Hariri no se limitó a elogiar el potencial del Al Nassr, sino que también dirigió críticas al rendimiento del Al Hilal pese a su emocionante victoria sobre el Al Ittihad, considerando que el equipo no está ofreciendo su mejor nivel futbolístico y que su liderato en la tabla no significa que esté libre de problemas, especialmente en el plano defensivo.

Al Hariri explicó su visión sobre las razones del descenso de rendimiento del Al Hilal, señalando: "El Al Hilal, desde mi punto de vista, no está ofreciendo el mejor rendimiento debido a la metodología de Inzaghi y a su retroceso defensivo, y hay errores en la colocación, por lo tanto el Al Nassr es el más cercano a frenar al Al Hilal". El exjugador considera que esas fisuras pueden dar a los rivales la oportunidad de aprovechar los espacios y llegar a la portería del Zaeem, si saben gestionarlas bien.



