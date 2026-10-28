En una entrevista con Sport Bild, el presidente del consejo de administración del club más laureado de Alemania explicó que el Bayern de Múnich goza de una excelente situación financiera, por lo que tampoco tendrá que preocuparse en el futuro por los fichajes caros.

El club tiene «la capacidad económica para permitirnos cualquier fichaje» que desee, afirmó Dreesen. Sin embargo, eso no significa que actúe a ciegas en el mercado y fiche a jugadores solo por su nombre. «En primer lugar, no todo lo que es caro es bueno. Y, en segundo lugar, el jugador tiene que encajar en nuestro equipo».

Por eso, la máxima es: «Podemos permitirnos cualquier jugador, pero no queremos comprar a cualquier jugador. Un fichaje debe encajar, sobre todo, con la filosofía del entrenador y del club. Tener solo un gran nombre no sirve de nada. El fútbol es un deporte de equipo», añadió Dreesen.

El Bayern vendió hace poco a Viessmann Generations Group el último 5 % de su sociedad anónima de fútbol que aún tenía disponible y, según se informa, ingresó unos 250 millones de euros. Ese dinero también podría invertirse en nuevos jugadores en el futuro.

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«Para nosotros, esta asociación tiene que ver, ante todo, con la fortaleza y la independencia a largo plazo del FC Bayern en la competición internacional», señaló Dreesen al respecto. «Refuerza nuestra estructura de capital y nuestras posibilidades de seguir desarrollando estratégicamente el club. Al mismo tiempo, el 70 % de las acciones sigue en manos del FC Bayern e. V. Esa independencia es una parte importante de nuestra identidad».

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¿Quiénes son los jugadores más caros del Bayern de Múnich?

En el pasado, el Bayern rara vez había pagado grandes cantidades por un solo jugador en comparación con otros clubes internacionales. Con un traspaso de casi 100 millones de euros, Harry Kane es, con diferencia, el fichaje más caro de la historia del club más laureado de Alemania. Llegó procedente del Tottenham Hotspur en 2023.

Las cifras de los siguientes fichajes ya son considerablemente menores. Lucas Hernández, llegado en 2019 del Atlético de Madrid, ocupa el segundo puesto con 80 millones de euros. El tercer fichaje más caro del Bayern es Luis Díaz, por quien pagó unos 70 millones de euros al Liverpool FC en 2025.

Los fichajes más caros del Bayern de Múnich