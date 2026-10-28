En una entrevista con Sport Bild, el presidente de la junta directiva del club más laureado de Alemania explicó que el Bayern de Múnich goza de una excelente situación financiera, por lo que tampoco tendrá que preocuparse en el futuro por el coste de los fichajes.

El club tiene «la capacidad económica para permitirse cualquier fichaje» que desee, según Dreesen. Sin embargo, eso no significa que actúe a ciegas en el mercado ni que fiche jugadores solo por su nombre. «En primer lugar, no todo lo caro es bueno. Y, en segundo lugar, el jugador tiene que encajar en nuestro equipo».

Por eso, la consigna es: «Podemos permitirnos cualquier jugador, pero no queremos comprar a cualquier jugador. Un fichaje debe encajar, ante todo, con la filosofía del entrenador y del club. Tener solo un gran nombre no sirve de nada. El fútbol es un deporte de equipo», añadió Dreesen.

El Bayern vendió recientemente a la empresa de calefacción, refrigeración y ventilación Viessmann el último 5 % de su sociedad anónima de fútbol que aún tenía disponible. Según trascendió, ingresó unos 250 millones de euros por la operación. Ese dinero también podría invertirse en nuevos jugadores en el futuro.

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«Para nosotros, esta asociación busca, sobre todo, garantizar la fortaleza y la independencia a largo plazo del FC Bayern en la competición internacional», señaló Dreesen al respecto. «Refuerza nuestra estructura de capital y nuestra capacidad para seguir desarrollando estratégicamente el club. Al mismo tiempo, el 70 % de las acciones permanece en manos del FC Bayern e. V. Esa independencia es una parte importante de nuestra identidad».

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¿Quiénes son los jugadores más caros del Bayern de Múnich?

En el pasado, el Bayern gastó grandes sumas en fichajes individuales con relativamente poca frecuencia en comparación con otros clubes internacionales. Con un traspaso de casi 100 millones de euros, Harry Kane es, con diferencia, el fichaje más caro de la historia del club más laureado de Alemania. Llegó en 2023 procedente del Tottenham Hotspur a la Säbener Straße

A partir de ahí, las cifras son considerablemente menores. Lucas Hernández, fichado en 2019 del Atlético de Madrid, ocupa el segundo puesto con 80 millones de euros. El tercer fichaje más caro del Bayern es Luis Díaz, por quien pagó unos 70 millones de euros al Liverpool FC en 2025.

Los jugadores más caros del Bayern de Múnich