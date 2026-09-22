Tijjani Reijnders completó un traspaso que generó mucha polémica el pasado verano, después de que el centrocampista de la selección de los Países Bajos pasara del Manchester City al Al Qadisiyah saudí, y admitió en una entrevista con la cadena NOS que el aspecto económico fue, sin duda, uno de los motivos detrás de este fichaje.

Parecía que el papel de Reijnders en Mánchester había llegado a su fin, luego de que el Manchester City incorporara a tres centrocampistas: Elliot Anderson, Ayoub Bouaddi y Enzo Fernández.

Para cubrir el coste de estas operaciones, el City se deshizo de varios jugadores, entre ellos Reijnders. El futbolista neerlandés estuvo negociando con el Atlético de Madrid, pero al final ambos clubes no alcanzaron un acuerdo sobre el valor del traspaso.

En cambio, el Al Qadisiyah estaba dispuesto a pagar la cantidad que pedía el Manchester City, ya que el club saudí finalmente desembolsó cerca de sesenta millones de euros para llevar al internacional a Oriente Medio.

A Reijnders le preguntaron: «¿Fue el Al Qadisiyah el único club que se mostró dispuesto a pagar una cantidad que satisficiera al Manchester City?», a lo que respondió, según recogió el sitio neerlandés «voetbalzone»: «Sí, en realidad lo fue».

Xavi, seleccionador de los Países Bajos, convocó a Reijnders para incorporarse a la selección neerlandesa en los próximos partidos internacionales.

Reijnders añadió: «Había otras opciones, pero no se concretaron o se estancaron en el precio solicitado».

Y prosiguió: «Al final, empecé a pensar: ¿quiero quedarme una temporada más en el Man City sin estar del todo feliz, o elijo vivir una nueva aventura? Entonces hablé con el Al Qadisiyah y con el entrenador. Y tras esa conversación, me entusiasmé muchísimo».

Cuando le dijeron a Reijnders: «Se dice que no eres más que alguien que busca ganar dinero», respondió: «No, pero tampoco puedes negarlo».

Y continuó: «El salario que se ofrece allí, que cualquier jugador o cualquier persona intente rechazarlo. Todos podemos aparentar una gran moral y decir: "Yo no lo haría", pero creo que la mayoría de la gente diría "sí" a cambio de esa cantidad».

Según algunos informes periodísticos, Reijnders cobrará 100 millones de euros en Arabia Saudí a lo largo de cinco años.

Reijnders también habló de su enorme salario, que asciende a millones de dólares, en la cadena SBS6 y dijo: «Sin duda, el dinero tiene un papel en ello. Después de que termine mi carrera futbolística, no quiero volver a trabajar. De todos modos, no habría tenido que hacerlo tras salir del Manchester City, pero ahora también puedo ayudar a las próximas generaciones de mi familia».

Y prosiguió: «He elegido la seguridad. No voy a mentir al respecto: si mis nietos pueden vivir de esto, ¿por qué no habría de hacerlo yo?».

Y concluyó: «Creo que muchos piensan que la carrera de un jugador se acaba con el traspaso a Arabia Saudí, pero eso no es cierto».

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