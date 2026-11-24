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El centrocampista Vitaly Janelt contribuyó con un golazo a la victoria del Brentford por 4-0 ante el Everton en la Premier League el lunes por la noche.

En el minuto 67, Janelt recibió el balón a casi 30 metros de la portería rival, se lo acomodó y pudo disparar sin que nadie le molestara, sorprendentemente. El internacional alemán aprovechó el espacio, ¡y de qué manera! Su potente zurdazo desde unos 25 metros entró por la escuadra. Jordan Pickford, portero de Inglaterra y del Everton, no tuvo ninguna posibilidad de detenerlo. «Tenía algo de espacio y nadie vino realmente a presionarme. Entonces pensé: ¿sabes qué? Dispara», explicó después Janelt a Sky. «Y el balón acabó en la escuadra».

Janelt, capitán del Brentford, completó en líneas generales un buen partido como integrante del doble pivote y participó, entre otras cosas, en la jugada del primer gol. Cuando recibió el premio al mejor jugador del partido, preguntó, en referencia al doblete de su compañero Keane Lewis-Potter: «¿Aunque Keano haya marcado dos goles?». El periodista se lo confirmó y bromeó: «Podéis discutirlo en el vestuario». Janelt se echó a reír y se limitó a decir: «Me lo quedo».

El jugador de 28 años, que fichó por el Brentford procedente del VfL Bochum en 2020, es una pieza fundamental del equipo. El seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp, convocó a Janelt por primera vez en septiembre . El jugador, nacido en Hamburgo, formó parte de la amplísima lista de 44 futbolistas de Klopp.

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Vitaly Janelt debutó con Alemania a principios de octubre

Janelt entró poco antes del final en la victoria por 2-0 ante Serbia a principios de octubre y disputó así su primer y, hasta ahora, único partido internacional. Sin embargo, Klopp no lo incluyó en la lista, mucho más reducida, para los encuentros de noviembre en Serbia y contra Países Bajos.

Getty Images

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Con todo, si mantiene su buen nivel, Janelt podría ganarse nuevas convocatorias con Alemania. Esta temporada ha disputado hasta ahora 12 partidos con el Brentford entre todas las competiciones, y el golazo contra el Everton fue ya su tercer tanto. Gracias a la contundente victoria sobre los Toffees, el Brentford ascendió al sexto puesto de la Premier League. Sus ambiciones son grandes.

«Todavía tenemos que ser más constantes, pero como club podemos fijarnos objetivos ambiciosos», subrayó Janelt. El Brentford también se benefició de la temprana expulsión de James Tarkowski, que vio la tarjeta roja en el minuto 40. «Empezamos muy bien», señaló Janelt. «Incluso antes de la roja, creo que jugamos muy bien durante los primeros 20 o 25 minutos. Tuvimos el partido bajo control y ganamos merecidamente».

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El próximo compromiso será el sábado, con una visita al Manchester United, sumido en una profunda crisis . Después, Janelt y compañía se medirán a dos equipos de primer nivel: el líder, el Arsenal (2 de diciembre), y el Manchester City (5 de diciembre).