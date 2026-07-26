En el discurso del técnico de 51 años también salió a relucir, entre otros asuntos, el tema del traspaso de Nick Woltemade, que el pasado verano acabó marchándose al club de la Premier League Newcastle United.

El campeón récord del fútbol alemán también se mostró entonces muy interesado en hacerse con los servicios del delantero del Stuttgart; supuestamente, incluso ya existía un acuerdo verbal entre el jugador y el club muniqués.

Sin embargo, el VfB no quiso aceptar la cantidad de traspaso ofrecida por el Bayern, de un máximo de 60 millones de euros, y en su lugar se mantuvo firme en su exigencia de al menos 75 millones de euros por el jugador de 24 años. Finalmente, las Magpies se mostraron dispuestas a pagar la cantidad solicitada y llegaron a un acuerdo con el conjunto suabo para el traspaso de Woltemade.

En la asamblea de socios, Wehrle subrayó que en ningún caso quisieron molestar al Bayern con su propia táctica de negociación, sino que más bien fueron las diferencias económicas las que jugaron un papel clave. La oferta sencillamente no había sido lo suficientemente buena; los bávaros apenas habían ofrecido por Woltemade poco más que "un bretzel con mantequilla", según el presidente del consejo directivo del VfB.

Además, Wehrle tampoco pudo evitar lanzar un pequeño dardo hacia el conjunto muniqués en lo referente al apoyo de la afición. En el reciente duelo de la Copa de Alemania disputado en mayo, cuando ambos clubes se enfrentaron en la final, aseguró que solo se había escuchado a los aficionados del Stuttgart.

"No he oído a ningún aficionado del Bayern", dijo Wehrle, cuya intervención ofensiva fue celebrada con un aplauso atronador por parte de los socios del VfB presentes.

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El VfB Stuttgart celebra beneficios récord en 2025

Al margen de lo deportivo, el VfB anunció en su asamblea de socios un ejercicio financiero récord. En el ejercicio 2025, la escindida VfB Stuttgart 1893 AG registró unos ingresos totales de 383,6 millones de euros, mientras que el beneficio después de impuestos fue de 22,5 millones de euros. Al mismo tiempo, los fondos propios crecieron hasta los 83,4 millones de euros.

"Crecimiento y rentabilidad van de la mano en el VfB Stuttgart", dijo Wehrle durante la presentación de las cifras. "Hemos podido aumentar al mismo tiempo los ingresos, los beneficios y los fondos propios. Es una señal de crecimiento sano y sostenible".

También evoluciona de forma positiva la asociación matriz, que ya cuenta con 135.000 socios. El presidente, Dietmar Allgeier, informó de unos ingresos totales de 7,2 millones de euros y de un beneficio de 1,4 millones de euros. La reserva de capital aumentó hasta los 1,6 millones de euros.