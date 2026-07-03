Poco después de fichar a Ismael Saibari, el Bayern presenta otro fichaje de más de 50 millones de euros

Nathaniel Brown ficha por el Bayern Múnich. El defensa alemán, procedente del Eintracht Fráncfort, competirá por un puesto con Alphonso Davies.

El club ya había presentado a Ismael Saibari y ahora oficializa el fichaje de Brown por cincuenta millones de euros, más cinco en variables.

Firma hasta 2031 y se muestra encantado de unirse al «Der Rekordmeister»: «El FC Bayern es uno de los mejores clubes del mundo. Es un honor poder jugar aquí y estoy muy orgulloso».

Además, es de la región. «Eso lo hace aún más especial. Siempre he soñado con competir al más alto nivel por los mayores títulos», declaró en la web del club.

El lateral izquierdo de 23 años, que también tiene pasaporte estadounidense, se formó en la cantera del Núremberg. A principios de 2024 el Fráncfort lo fichó por 5,5 millones de euros, pero se quedó cedido en el Núremberg hasta final de temporada.

Tras dos temporadas con el Frankfurt, disputó 75 partidos, marcó 7 goles y dio 13 asistencias.

Tras la eliminación de Alemania en el Mundial, el zurdo regresa a su país. Alemania cayó sorpresivamente ante Paraguay en los penaltis, y al día siguiente el seleccionador Julian Nagelsmann renunció.