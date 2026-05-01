Poco antes del Mundial, Koeman recibe malas noticias sobre el jugador que ha disputado 52 partidos con la selección

Matthijs de Ligt está lesionado desde noviembre y aún no tiene fecha de regreso con el Manchester United. Esta situación preocupa a Ronald Koeman, que prepara la lista para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El central holandés se lesionó la espalda en noviembre ante el Crystal Palace y, aunque ya entrena de forma individual, aún no se ejercita con el grupo. El técnico interino, Michael Carrick, no quiere arriesgar.

Carrick comparecerá el viernes en rueda de prensa y, aunque el central sigue en recuperación, admite: «Matthijs aún está lejos de volver y no entra en los planes para los partidos».

El técnico ya había advertido que no conviene subestimar la dolencia: «Es una lesión de espalda típica. A veces parece que mejora y de repente vuelve a fallar».

Así que se perderá el duelo del domingo ante el Liverpool y es duda para los tres partidos ligueros restantes.

Además, no está claro si llegará en óptimas condiciones al Mundial. Koeman ha reiterado que solo convocará a jugadores en plena forma. El técnico anunciará su decisión final a finales de mayo o principios de junio, cuando deba entregar la lista a la FIFA.

De Ligt acumula 52 partidos con la selección holandesa; el último, en noviembre pasado ante Lituania (4-0).