Todo empezó con el espectacular 5-2 del Barça el sábado en el campo del Betis, cuarto clasificado. Entre otras cosas, por una expulsión del centrocampista bético Facundo Bernal provocada por Lamine Yamal, el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, estalló después de rabia y habló de «una vergüenza» y de «decisiones incomprensibles e inexplicables».

Como el Barcelona y los árbitros son un tema delicado, sobre todo en el Real Madrid, el domingo preguntaron al entrenador madridista, Jose Mourinho, por lo sucedido después de la victoria de su equipo ante el FC Sevilla. En concreto, un periodista quiso saber qué le había parecido la actuación del árbitro Ricardo de Burgos.

Mourinho dio una respuesta sorprendente: «No lo vi. Ni repeticiones, ni resúmenes, nada. En su lugar vi al Leipzig». El partido de Bundesliga entre el Leipzig, próximo rival del Real en la Champions League, y el FC Bayern (1-6) se disputó al mismo tiempo que el encuentro del Barcelona en el campo del Betis.

Mourinho explicó: «Solo quería pensar en el Sevilla, pero ya había hecho los deberes para ese partido». Afirmó que prepara los partidos «a la antigua» y que, antes de los encuentros, se instala solo o con un asistente en el centro de entrenamiento de Valdebebas: «Allí puedo concentrarme bien. Vi el Bayern contra el Leipzig y no me enteré de nada más. No es una broma, de verdad que no lo vi».

Sin embargo, como el partido tuvo mucha repercusión, el asunto acabó llegando a sus oídos: «Más tarde oí los comentarios al respecto. Y tampoco me sorprendió». Con una sonrisa, añadió: «Un día normal en la oficina».

Ahora bien, el rival del Real del domingo también consideró que había salido perjudicado. En el FC Sevilla todos coincidían en que Arda Güler, autor de un golazo, debería haber sido expulsado por un supuesto codazo a Peque Fernandez en una disputa en carrera.

Mourinho no quiso pronunciarse al respecto, ya que no hay imágenes de televisión que aclaren el incidente de forma concluyente. Eso sí, el portugués aseguró que, si alguna vez el Real sale favorecido, «no dudaré en reconocerlo».

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¿Cuándo se enfrentan el Real Madrid y el Barcelona en el Clásico?

El Real (contra el Leipzig) y el Barcelona (contra el PSG) juegan, por tanto, la Champions League entre semana. Después, la atención se centrará en su enfrentamiento directo en la liga. «Antes del miércoles a las 23:00 no dedicaré ni un minuto a nuestro próximo rival en la liga», dejó claro Mourinho.

Los blancos de Mourinho ya llegan presionados a su visita al Camp Nou el domingo por la noche: tras nueve jornadas, ocupan solo el tercer puesto de la clasificación y están a seis puntos del Barça, sólido líder.