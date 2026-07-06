Pochettino: «Ya hemos pagado lo suficiente por la crisis de Balugon... y celebré tras la decisión de la FIFA»

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, ha defendido la decisión de anular la tarjeta roja a Folarin Balogun, al considerar la sanción anterior injusta.

Balogun fue expulsado en la victoria ante Bosnia y Herzegovina por una entrada fuerte e involuntaria.

La roja le impedía jugar los octavos contra Bélgica, según el reglamento.

Sin embargo, la FIFA revocó la sanción, noticia que celebró Pochettino.

Pochettino declaró: «Mi reacción es la misma de quien ama este deporte y confía en la ética; todos celebramos esta decisión».

«Ya sufrimos bastante contra Bosnia y Herzegovina al jugar 35 minutos con 10, por una decisión injusta», añadió.

Añadió: «No lo digo solo porque sea el seleccionador de Estados Unidos y deba defender a mi equipo».

Y añadió: «Estoy seguro al 99,9 % de que todos coincidimos en que fue una tarjeta injusta».