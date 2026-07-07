Pochettino sobre el caso de Balugun: «La ley lo permitía... ¿por qué entonces el desaire?»

El seleccionador argentino, Mauricio Pochettino, zanjó la polémica previa al Estados Unidos-Bélgica tras la eliminación de Argentina en octavos del Mundial 2026 por 4-1.

Pochettino defendió alinear al delantero Fularin Balugun y afirmó: «Mezclar política y deporte es frustrante y decepcionante».

Así lo afirmó en la rueda de prensa posterior a la derrota en el Lumen Field, días después de la polémica mundial por la suspensión de la sanción a Balogun y su expulsión en el partido de la ronda de 32 contra Bosnia, tras informes sobre la intervención del expresidente estadounidense Donald Trump.

Rechazó culpar a ese caso de la goleada y subrayó que la presencia del delantero del Mónaco fue legal: «Es frustrante y decepcionante que se mezclen las cosas; esto es personal. La situación no afectó a nuestro rendimiento, no es una excusa… Simplemente no fue nuestro día».

Y añadió, defendiendo su postura técnica: «Soy el entrenador y la normativa permite recurrir para que el jugador esté disponible. Si Balogun hubiera estado disponible, no habríamos tenido ningún problema. ¿De qué sirve recibir insultos o mensajes ofensivos?».

Criticó a quienes politizaron el caso y subrayó que lo ocurrido fuera del campo no afecta al rendimiento dentro de él: «Me siento decepcionado con muchos. Hablan de ética e integridad. No se puede meter la política en esto. Decir que el asunto nos ha afectado no es cierto».

Reconoció la superioridad belga y rechazó excusas: «No hemos estado bien. No busco excusas; todos tenemos días malos y hoy fue uno de ellos. Bélgica fue mejor».

Finalmente, recordó que la FIFA ya aclaró su postura y evitó opinar sobre las normas.