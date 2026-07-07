Pochettino sobre el caso Balugon: «La ley lo permitía… ¿por qué entonces el desaire?»

El seleccionador argentino, Mauricio Pochettino, zanjó la polémica previa al Estados Unidos-Bélgica tras la eliminación de su equipo en octavos del Mundial 2026 por 4-1.

Pochettino defendió con firmeza su decisión de alinear al delantero Fularin Balugun y afirmó: «Mezclar política y deporte es frustrante y decepcionante».

Así lo afirmó en la rueda de prensa posterior a la derrota en el estadio Lumen Field, días después de la polémica mundial que generó la suspensión de la sanción a Balogun y su expulsión en el partido de la ronda de 32 contra Bosnia, tras informes sobre la intervención del expresidente estadounidense Donald Trump.

Rechazó culpar al caso Balogun de la goleada, subrayó que su participación era legal y afirmó: «Es frustrante y decepcionante que se mezclen las cosas; esto es personal. La situación no afectó a nuestro rendimiento, no es una excusa… Simplemente no fue nuestro día».

Y añadió, defendiendo su postura técnica: «Soy el entrenador y la normativa permite recurrir para que el jugador esté disponible. Si Balogun hubiera estado disponible, no habríamos tenido ningún problema. ¿De qué sirve insultar o recibir mensajes ofensivos?».

Criticó a quienes politizaron el caso y subrayó que lo ocurrido fuera del campo no afecta al rendimiento dentro de él: «Me siento decepcionado con muchos. Hablan de ética e integridad. No se puede meter la política en esto. Decir que el asunto nos ha afectado no es cierto».

Reconoció la superioridad belga y rechazó excusas: «No hemos estado bien; todos tenemos días malos y hoy fue uno de ellos. Bélgica fue mejor».

Finalmente, recordó que la FIFA ya se pronunció y evitó opinar sobre las normas.