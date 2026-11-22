Pochettino ha elegido al brasileño Matheus Cunha para liderar el ataque del Manchester United, con Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes y Patrick Dorgu por detrás.
Matthijs de Ligt y Lisandro Martínez forman la pareja de centrales, mientras que Youri Tielemans dirige el centro del campo del United.
Se trata del primer partido de Pochettino, exseleccionador de Estados Unidos, como entrenador del Manchester United, tras la destitución de Michael Carrick durante el último parón internacional.
El Manchester United ocupa la decimonovena y penúltima posición de la Premier League con 8 puntos, después de una racha de malos resultados que costó el puesto a Carrick. El equipo solo ha conseguido una victoria desde el inicio del campeonato.
Este es el once completo del Manchester United:
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Portería: Lammens.
Defensa: Yoro, De Ligt, Martínez, Shaw.
Centro del campo: Mainoo, Tielemans, Bruno Fernandes.
Ataque: Dorgu, Cunha, Mbeumo.
En el otro bando, el once del Liverpool de su entrenador, el español Andoni Iraola, no deparó sorpresas dignas de mención, más allá de la ausencia del neerlandés Cody Gakpo y la inclusión del joven Rio Ngumoha.
El técnico del Liverpool ha apostado por Alexander Isak para liderar el ataque, con Florian Wirtz, Bradley Barcola y Ngumoha por detrás.
El Liverpool es quinto en la clasificación de la Premier League con 18 puntos.
Este es el once del Liverpool:
Portería: Alisson.
Defensa: Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez.
Centro del campo: Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz.
Ataque: Barcola, Ngumoha, Isak.