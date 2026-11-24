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El nuevo entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino, estaría interesado en fichar en verano a Mathis Albert, prometedor atacante estadounidense de 17 años frustrado en el Borussia Dortmund. El argentino, que ya trabajó con él cuando dirigía a Estados Unidos, podría ofrecerle la posibilidad de llegar a Old Trafford si sigue teniendo pocos minutos en Alemania.

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Pochettino sigue de cerca a un adolescente del Dortmund descontento con sus minutos

Según Sky Germany, Pochettino podría impulsar el fichaje de Albert por el United ante la falta de minutos del jugador en el Dortmund. El prometedor atacante de 17 años solo ha disputado 128 minutos en tres partidos esta temporada, una situación deportiva que le tiene descontento. El sábado disfrutó de una poco habitual oportunidad al entrar en el minuto 72 de la victoria del Dortmund por 1-0 ante el Borussia Monchengladbach .

El argentino admira al joven atacante estadounidense

Pochettino conoce bien las cualidades de Albert: contribuyó a su desarrollo en sus inicios y lo convocó con la selección absoluta durante su etapa al frente de Estados Unidos. Tras su reciente nombramiento en Old Trafford , la relación entre ambos ha cobrado un nuevo impulso mientras el Manchester United planifica su futuro.

El medio señala que Pochettino sigue siendo un gran admirador del futbolista al que dirigió en la selección y cree que «Albert necesita jugar» para desarrollar todo su potencial. Si la situación del adolescente en la Bundesliga no mejora en los próximos meses, el técnico argentino podría ofrecerle la oportunidad de tener más minutos con el primer equipo en Inglaterra.

El adolescente ya batió un récord con Estados Unidos

Considerado uno de los talentos más prometedores de la cantera del Dortmund, Albert todavía espera consolidarse en el primer equipo en Alemania. Ha disputado cuatro partidos con el primer equipo del BVB entre todas las competiciones y su única titularidad hasta la fecha llegó en la primera ronda de la Copa de Alemania, a principios de septiembre.

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Con la selección de Estados Unidos, en cambio, ya ha disputado cinco partidos. El 30 de septiembre de 2026, marcó en la victoria por 4-2 ante Chile con 17 años y 131 días y se convirtió en el goleador más joven de la historia de la selección estadounidense en su segundo partido. Sin embargo, Cavan Sullivan batió ese récord cuatro días después ante México con 17 años y seis días.

El mercado de verano podría ser decisivo

Por ahora, un traspaso en invierno está descartado. Según el medio alemán, Albert quiere ver primero cómo transcurre el resto de la temporada. Seguirá de cerca los minutos que tenga en el Dortmund durante los próximos meses antes de decidir su siguiente paso. Si persiste su frustración, Pochettino y el United están preparados para presentar una oferta concreta en verano.